[인터뷰②] '조각도시' 지창욱 "도경수가 가진 순수함·광기..연기 보며…

지창욱은 11일 오전 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 디즈니+ 오리지널 시리즈 '조각도시'(오상호 극본, 박신우 김창주 연출)의 인터뷰에 임했다. 지창욱은 도경수와의 호흡에 대해 "경수가 요한이 역할을 한다고 했을 때 너무 좋았다. 그 친구가 가진 매력이 있는데, 요한이라는 인물에 너무 잘 맞을 것 같았고 경수 만의 요한이를 너무 잘 만들 것 같다는 기대감이 컸던 것 같다. 경수와 같이 뭔가를 많이 하고 싶었지만, 붙는 장면이 적어서 아쉬웠다"면서 "따로 촬영한 부분이 많다. 더 맞대고 연기하고 싶었는데 그게 되지가 않았고 아쉬웠지만, 완성본을 봤을 때는 그대로 기분이 좋았다. 저는 중간 중간 편집본을 보면서 촬영을 했는데, 경수가 요한을 어떻게 촬영했는지 편집본을 보면서 상상을 했던 것 같다"고 말했다.
이어 지창욱은 도경수에 대해 "그 친구의 얼굴에 순수함과 광기가 있다. 그런 것들이 요한이로 표현이 됐을 때 재미있겠다는 생각이 들었다. 색다른 악역, 색다른 캐릭터, 굳이 그걸 악역이라 표현하지 않더라도 색다른 캐릭터가 나올 것 같다는 생각이 들었다. 시청자들이 봤을 슌 기대감을 크게 가지고 갈 수 있는 인물일 것 같았다. 제가 처음부터 끝까지 이 작품에서 중요하게 생각한 것은 요한이 얼마나 무서워야 하는지, 태중이가 봤을 때 얼마나 베일에 싸여 있고 미스터리하고 무서운 인물이어야 하는지였는데, 그런 면에서 도경수라는 친구가 가진 사람의 색깔이 요한이를 잘 표현할 수 있을 것 같았다"고 말했다.
사진제공=월트디즈니컴퍼니코리아
지창욱은 또 도경수가 연기한 안요한을 떠올리면서 "모든 게 다 화나는 상황이고 열받는다. 얄밉기도 하다. 내 일이면 어떨까 생각을 해보면 너무 화가 나잖나. 그리고 너무 무기력하다. 그 앞에서 아무것도 할 수 없고, 내 말을 아무도 안 들어주고, 그런 부분에서 무기력해지고 무섭고, 무기력해지는 내 자신이 무서웠던 것 같다"고 말했다.
지창욱과 도경수는 최종회에서야 드디어 맞붙었다. 그는 "그 신을 잘 찍고 싶었던 것 같다. 태중이가 요한을 찾아가는 이야기다. 복수를 위해 요한이가 나를 조각했던 자가 누구인지 배후가 누구인지를 쫓다 보니 알고 보니 요한이다. 그래서 그에게 복수를 하겠다는 건데 그렇기에 마지막에 붙었을 때 되게 긴장감이 넘치고 마지막 어떤 카타르시스부터 해서 사람들이 봤을 때 가장 절정이면 좋겠다. 가장 잘 찍고 싶다는 생각이 가장 먼저 들었던 것 같다"고 말했다.
결말에서 태중은 결국 요한을 죽이지 않았고, '죗값을 치르라'는 말로 요한을 살려뒀다. 그러나 극 말미에는 요한이 살아있는 것 아니냐는 의심이 드는 장면이 등장해 시선을 모았다. 지창욱은 "제가 지금까지 했던 작품으로 봤을 때, 제 성향상 복수는 좀 확실하게 하는 게 낫지 않을까 하는 생각이 있었다. 이건 극이기 때문에 예를 들어 요한을 죽이거나, 복수를 할 때 확실히 복수하는 장면을 생각했는데 처음부터 작가님이 제게 하신 얘기는 태중이는 흙을 만지고 생명을 살리는 사람이라고 해주셨다. 나무가 되면 좋겠다고 하셔서, 처음부터 끝까지 저에게는 가장 큰 숙제였고, 누군가를 해하지 않는 방법이 무엇일지 생각을 많이 했었다. 액션이 많이 나오는데 감독님과 어느 정도의 수위로 액션을 해야겠느냐는 얘기를 많이 나눴고, 고민을 많이 했다. '태중이는 요한이와 달리 흙을 만지는 사람이고 생명을 살리는 인물'이라는 말이 굉장히 어려웠고, 마지막에 요한이를 죽이지 않고 죗값을 치르면 좋겠다는 복수가 완성된 게 아닌가 싶다"고 말했다.
지창욱은 결말에 대해서도 "어떻게 보면 너무 마지막에 열린 결말 같은 느낌이 괜찮을까. 어떻게 보면, 오그라들 수 있지 않을까 걱정을 했었는데, 막상 또 보면 전혀 그래 보이지 않더라. 사람들이 궁금하게 만들고 상상하게 만드는 것이. 만족했던 것 같다. 요한이란 인물을 그렇게 마지막까지 표현한 것은 너무 좋았던 것 같다"고 했다.
그러나 시즌2에 대한 생각은 "전혀 없다"고. 지창욱은 "전혀 없다. 사실 사람 마음이라는 게 전혀 없다가도 생기기도 하는데 지금은 너무 힘들었던 작품이고 당분간은 액션을 너무 안 하고 싶어서. 그런데 만약에 또 시즌2를 제안해주시면 감사한 일일 거다. 시즌제로 간단느 것은 감사한 일이니까. 만약에 제안해주신다면 감사한 일이 아닐까. 기분 좋은 일일 것 같다"고 말했다.
'조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마. '조작된 도시'의 세계관을 기반으로 재탄생한 시리즈 '조각도시'는 글로벌 OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤(FlixPatrol)에서 디즈니+ TOP 10 TV쇼 부문 월드와이드 1위를 달성, 한국과 대만에서는 20일 연속 1위 독주를 달린 바(11월 25일 기준). 방영 첫 주부터 종영에 이르기까지 디즈니+ TV 쇼 부문 월드와이드 TOP 10을 유지했다(12월 4일 기준).