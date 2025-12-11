[인터뷰②] '조각도시' 도경수 "백도경 연기한 이광수 꼴보기 싫어..죽…

도경수는 11일 오후 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 디즈니+ 오리지널 시리즈 '조각도시'(오상호 극본, 박신우 김창주 연출)의 인터뷰에 임했다. 도경수는 절친한 친구로 알려진 이광수와의 촬영에 대해 "광수 형과는 '괜찮아 사랑이야' 이후 처음 호흡을 맞춰봤다. 형에게 놀란 것은 친하니까 일상적인 모습을 보다가 현장에서 광수 형이 진짜 몰입해서 연기하는 모습을 보니까, 내가 알던 형이 아니구나 싶었다. 워낙 연기를 잘 한다는 것은 알고 있었지만, 광수 형도 진짜 순간 집중력이 말도 안 되게 좋은 것 같다. 그리고 오히려 배울 점이 많았다. 진짜 그렇게(백도경처럼) 보이더라. 너무 꼴 보기 싫었다. 도경이라는 역할이 시청자 분들도 보기 싫어야 하는데, 현장에서도 진짜 꼴 보기 싫더라. 그래서 도경이란 캐릭터를 소화를 잘 한다는 생각이 들었다. 그리고 의외로 친한 사람들이랑 같이 연기를 하면 익숙한 모습이 아니니까 못 보겠다거나 그런 면이 있을 줄 알았는데, 집중이 잘 되는 느낌이었다"고 했다.
이어 도경수는 백도경을 살해하던 장면을 떠올리며 "백도경을 죽일 슌 즐거웠다. 그때는 좀 스트레스가 풀리는 느낌이었다"며 농담한 뒤 "집중이 잘 됐다. 오글거리면 어쩌지 하면서 친해서 눈도 잘 못 볼 것 같다고 생각했는데, 오히려 집중이 잘 된 것 같다"고 말했다.
또 '핑계고'에서 유재석이 "도경수가 이광수를 꽂아준 것 아니냐"는 의혹을 장난스럽게 제기한 것과 관련해 도경수는 "저는 광수 형이 하는 줄 몰랐다. 작가님과 감독님이 광수 형한테 책을 주셔서, 저도 듣고 놀랐고 너무 잘됐다 싶었다. 그건 아마 재석이 형이 말씀하신 것 같은데 장난일 것"이라며 웃었다/
'조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마. '조작된 도시'의 세계관을 기반으로 재탄생한 시리즈 '조각도시'는 글로벌 OTT 플랫폼 내 콘텐츠 시청 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤(FlixPatrol)에서 디즈니+ TOP 10 TV쇼 부문 월드와이드 1위를 달성, 한국과 대만에서는 20일 연속 1위 독주를 달린 바(11월 25일 기준). 방영 첫 주부터 종영에 이르기까지 디즈니+ TV 쇼 부문 월드와이드 TOP 10을 유지했다(12월 4일 기준).