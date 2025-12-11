[공식]역시 KBS 대상 품은 남자…이찬원, 올 연말 KBS '가요대축제·연예대상'서도 존재감

기사입력 2025-12-11 15:46


사진 제공=티엔엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 이찬원이 2025년 연말까지 커리어 상승 곡선을 이어간다.

이찬원은 오는 19일 방영되는 KBS '2025 가요대축제 글로벌 페스티벌'(이하 '2025 가요대축제')과 20일 '2025 KBS 연예대상'에 출연하며 이번 연말에도 안방극장을 수놓을 예정이다. 특히 이찬원이 2년 연속 'KBS 연예대상' MC를 맡게 되면서, 경력에서 우러나온 안정적인 진행력을 다시 한번 입증할 것으로 기대를 모은다.

분주한 방송 활동이 예상되는 가운데, 이찬원은 본업으로 '2025 가요대축제'를 먼저 찾는다. 이찬원은 올해 정규 2집 '찬란(燦爛)'으로 3연속 하프 밀리언셀러를 달성했고, 타이틀곡 '오늘은 왠지'로 음원차트와 음악방송 1위에 올라 지난해 미니 2집 'bright;燦'(브라이트;찬)을 뒤잇는 커리어하이를 달성해냈다. 하반기 바쁘게 달려온 이찬원이 '2025 가요대축제'에서 어떤 무대로 유종의 미를 거둘지 주목된다.

이어서 출격하는 '2025 KBS 연예대상'에서는 예능계에서의 이찬원의 존재감이 두드러진다. 이찬원은 지난해 KBS 연예대상 대상을 수상하며 역대 남자 개인 최연소 수상 기록을 남긴 바 있다. 올해 이찬원은 KBS의 대표 예능 '불후의 명곡'과 '편스토랑'에서의 활약뿐 아니라 9월 정규 편성된 '셀럽병사의 비밀' MC로 자리매김하며 출연진과 프로그램의 중추 역할을 해내고 있다.

KBS 예능 프로그램외에도 이찬원은 올해 JTBC '톡파원 25시' MC뿐 아니라 인기 예능인 JTBC '아는 형님', tvN '놀라운 토요일'에도 출연하며 반가운 얼굴을 내비쳤다. 앨범 흥행부터 인기 프로그램까지 가요와 예능 모두 청신호가 켜진 이찬원의 행보는 연말을 넘어 2026년에도 이어질 전망이다.

연말 방송가를 찾는 이찬원은 현재 전국투어 콘서트를 앞두고 있다. 이찬원은 오는 12일부터 14일까지 잠실 실내체육관에서 열리는 '찬가 : 찬란한 하루' 서울 콘서트로 팬들을 찾을 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.