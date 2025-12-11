이동국 아내, '1년 음식비 1700만원' 5남매 대식가 면모에 "식당 차릴까"

기사입력 2025-12-11 17:12


이동국 아내, '1년 음식비 1700만원' 5남매 대식가 면모에 "식당 …

[스포츠조선 정안지 기자] 전 축구 국가대표 이동국의 아내가 5남매 식사 준비로 바쁜 일상을 전했다.

11일 이동국의 아내 이수진 씨는 "우리집은 항상 그야말로 대식가 합창단"이라면서 영상을 게재했다.

영상 속에는 전복죽을 먹고 있는 막내 아들 시안 군의 모습이 담겨있다. 입맛 까다롭기로 유명한 편식쟁이라는 시안 군. 그러나 엄마 표 전복죽은 입맛에 꼭 맞는 듯 먹방 중인 모습이 귀여움 가득하다.

이수진 씨는 "'오늘 아침 뭐 있어?', '점심은 몇 시에 먹어?', '저녁에 단백질 있는 거 해줘'"라면서 "그리고 운동하고 들어오는 막내 시안이는 뭘 해줘도 많이 먹질 않는다. 그러다보니 더 일이 많다는거"라면서 5남매 식사 준비로 바쁜 일상을 전했다.

이어 그는 "5남매 키우다 보면 한 번쯤 이런 생각 다 해보셨을 거다. '나 진짜 식당 하나 차릴까 봐'"라면서 "메뉴판만 만들어도 벌써 알바 둘은 필요하다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.


이동국 아내, '1년 음식비 1700만원' 5남매 대식가 면모에 "식당 …

이동국 아내, '1년 음식비 1700만원' 5남매 대식가 면모에 "식당 …
앞서 이동국은 지난 5월 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에 출연해 가족의 1년 배달 음식비를 공개한 바 있다.

당시 7인 가족의 가장인 이동국은 식대를 묻는 질문에 "배달 어플로 1년간의 내역을 볼 수 있더라. 배달 음식만 1700만원 정도 나왔다. 외식 및 장보기는 제외다"고 해 놀라움을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

2.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

3.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

4.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

5.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

연예 많이본뉴스
1.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

2.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

3.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

4.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

5.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.