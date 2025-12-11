"파도 파도 괴담만" 무소불위 월클 축구협회장, '내 기록 깨려고?' 후…

"파도 파도 괴담만" 무소불위 월클 축구협회장, '내 기록 깨려고?' 후배FW 차출 저지 의혹…감독도 해임
|출처=사무엘 에투 SNS 캡쳐
[스포츠조선 윤진만 기자]전 바르셀로나 골잡이 사무엘 에투 카메룬축구협회장(44)이 후배 공격수의 득점 기록을 막기 위해 대표팀 발탁을 막았다는 의혹이 제기됐다.
11일(한국시각) 영국 가십지 '더 선'에 따르면, 에투 회장은 이달 21일 개막하는 2025년 아프리카네이션스컵 본선을 앞두고 핵심 공격수 빈센트 아부바카(33·네프치)의 카메룬 축구대표팀 발탁을 막으려 했다는 의혹이 제기됐다.
'더 선'은 차출을 저지한 이유가 '기록'이라고 전했다. 에투는 현역시절 A매치 118경기에 출전해 56골을 넣으며 카메룬 최다 득점 기록을 보유했다. FC포르투 등을 거쳐 현재 아제르바이잔의 네프치에서 뛰는 아부바카르는 현재 117경기를 뛰어 45골을 넣었다. 2022년 이후 20골을 넣어 에투와의 골차를 11골로 좁혔다.
에투 회장이 부임한 후 카메룬 축구계는 망조가 들었다. 에투 회장은 지난주 마르크 브리스 감독을 '불복종'과 '선수들을 축구협회에 대항하도록 선동했다'는 이유로 전격 해임하고, 다비드 파구를 임시 감독으로 임명했다.
|출처=빈센트 아부바카 SNS
이에 브리스 감독은 카메룬 정부 체육부로부터 공식 해임 통보를 받지 않아 '여전히 내가 카메룬의 감독'이라고 맞서고 있다. 그는 카메룬 협회가 발표한 최종 명단과는 완전히 상반되는, 아부바카르를 포함한 자체 명단을 체육부에 제출했다.
최종 명단 제출 마감일은 12일까지로 알려졌다. 카메룬 정부와 협회 수뇌부는 이 문제 해결을 위해 긴급 협상에 돌입했다.
협회가 발표한 명단에는 맨유 공격수 브라이언 음뵈모, 브라이튼 미드필더 카를로스 발레바 등이 포함됐다.
네이션스컵 5회 우승을 기록한 카메룬은 모로코에서 열리는 이번 네이션스컵에서 코트디부아르, 가봉, 모잠비크와 같은 F조에 속했다.
카메룬 축구영웅 에투는 레알 마드리드, 바르셀로나, 인터밀란, 첼시, 에버턴, 삼프도리아 등에서 활약했다. 카메룬 대표로 2000, 2002년 네이션스컵 2연패에 일조했다. 2019년 은퇴 후 2021년 카메룬축구협회장에 당선됐다.
카메룬은 다양한 논란 속 2026년 북중미월드컵 본선 진출엔 실패했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
