소신 발언! "레비 회장, 포스텍에게 너무했다" EPL 복귀 가능성↑…2025년 긍정적 마무리 가능성

기사입력 2025-12-11 18:07


소신 발언! "레비 회장, 포스텍에게 너무했다" EPL 복귀 가능성↑…2…
사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]엔제 포스테코글루 전 토트넘 감독이 또다시 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 돌아올 수 있을까. 토트넘에서 경질 이후 노팅엄 포레스트의 최단기 경질까지 좋지 못한 역사를 쓰고 있는 그가 또 한번 EPL 팀의 감독 후보 명단에 올랐다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 11일(한국시각) "토트넘이 포스테코글루를 경질한 것이 마치 아주 오래전 일처럼 느껴진다"라며 "그는 노팅엄 포레스트 감독으로 임명됐다가 다시 경질됐고, 심지어 그의 토트넘 후임인 토마스 프랭크마저도 현재 비판을 받고 있다"라고 보도했다.


소신 발언! "레비 회장, 포스텍에게 너무했다" EPL 복귀 가능성↑…2…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
또 매체는 "포스테코글루에게 올해는 정말 다사다난했다. 토트넘에서 유로파리그 우승을 차지하며 17년 만에 트로피 가뭄을 끝냈다"라면서도 "노팅엄 포레스트에서의 39일 부임은 역사상 임기가 가장 짧은 감독으로 기록됐다"라고 했다.

그럼에도 불구하고, 포스테코글루의 2025년은 여전히 긍정적으로 마무리될 가능성이 있다. 그는 여러 주요 감독 후보 자리에서 이름이 오르내리고 있기 때문이다.

후보지중 하나는 리즈 유나이티드다. 리즈는 프리미어리그 하위권에서 고전하고 있다. 15경기에서 승점 15점으로, 강등권인 웨스트햄보다 단 2점 위인 16위에 머물러 있다.


소신 발언! "레비 회장, 포스텍에게 너무했다" EPL 복귀 가능성↑…2…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
포스테코글루는 풀럼 감독 후보로 언급되기도 했다. 베팅업계에서 배당률 2위로 기록될 정도였다.

앞서 토크스포츠는 풀럼이 마르코 실바의 대체자를 물색하고 있다고 전했다. 실바의 계약은 이번 시즌 종료와 함께 만료되며, 그의 미래는 불확실한 상태다.

매체는 "실바는 새 계약에 사인하기를 주저하고 있으며, 여름 이적시장에서의 미흡한 영입 활동으로 클럽에 불만을 표출해 왔다고 한다"라고 전했다.


소신 발언! "레비 회장, 포스텍에게 너무했다" EPL 복귀 가능성↑…2…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

포스테코글루는 노팅엄 포레스트에서 좌절을 맛본 후 실직 상태다.

매체는 "포스테코글루가 하루빨리 다시 도약하길 바란다"라며 "다니엘 레비 전 토트넘 회장과 노팅엄 포레스트에서 겪은 일은 포스테코글루가 절대 받을 만한 대우가 아니었다"라고 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

2.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

3.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

4.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

5.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.