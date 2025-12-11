'김기동 나가? 김기동 안 나가!' 공식선언 "난 멈추지 않아…2026년 더 강한 서울 만든다"
|10일 오후 서울월드컵경기장에서 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 6차전 FC서울과 멜버른시티FC의 경기가 열렸다. FC서울 김기동 감독과 대화를 나누고 있는 린가드. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.10/
[스포츠조선 윤진만 기자]FC서울 김기동 감독이 사실상 잔류 오피셜을 띄웠다.
김 감독은 11일 서울 구단을 통해 서울팬에게 메시지를 남겼다. 10일 서울월드컵경기장에서 열린 멜버른 시티와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전(1대1 무)을 끝으로 기나긴 2025년 일정을 끝마친 김 감독은 하루가 지나 그동안 마음에 담아둔 이야기를 전했다.
김 감독은 "2025시즌 변함없이 서울을 지켜준 수호신에게 감독으로서 진심으로 감사의 말을 전한다"며 "올해는 팀도, 저도 어려움을 겪으며 쉽지 않은 시즌을 보냈지만, 그 속에서도 끝까지 팀을 믿고 함께해준 여러분 덕분에 선수들과 저는 마지막까지 흔들리지 않고 버틸 수 있었다"라고 말했다.
김 감독은 "선수들은 각자의 자리에서 최선을 다했고, 하나의 팀으로 시즌을 완주하기 위해 끝까지 집중했다. 저 역시 감독으로서 팀을 더 단단하게 만들기 위해 모든 것을 쏟아냈다. 결과가 여러분의 기대에 미치지 못한 부분이 있다면 그건 감독으로서 제가 더 성장해야 한다는 뜻이라고 생각한다"라고 말했다.
지난해 서울 지휘봉을 잡아 내년 3년차를 맞이하는 김 감독은 "난 여기서 멈추지 않겠다. 서울이 갖고 있는 힘과 잠재력을 잘 알고, 이 팀이 반드시 더 높은 자리를 향해야 한다는 것도 누구보다 잘 안다. 2026년에는 흔들림 없는 팀, 더 강한 서울을 만들기 위해 저와 선수단 모두 다시 처음부터 새 마음으로 준비하겠다"라고 다짐했다.
끝으로 "서울 감독 자리는 수호신 여러분이 만든 자리라는 걸 한순간도 잊지 않고 있다. 여러분과 함께 더 나은 서울을 만들고 싶다. 올 한해 응원해줘서 진심으로 감사하다. 앞으로 더 강한 모습으로 보답하겠다"라고 힘주어 말했다.
2024시즌 K리그1 4위를 차지하며 5년만에 상위 스플릿에 진출한 서울은 2025시즌 부진 끝에 지난시즌보다 두 계단 떨어진 6위로 시즌을 마감했다. 김 감독은 시즌 중 베테랑 미드필더 기성용(포항)의 이적 논란으로 팬들의 거센 비판을 받기도 했다.
|22일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 FC서울과 김천상무의 경기. 김천이 3대1로 승리했다. 홈 마지막 경기를 마친 서울 김기동 감독과 선수단이 팬들에게 인사하고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.22/
최근 들어 축구계에 서울 감독 교체설이 돌기도 했지만, 애초 서울은 감독 교체 계획이 없었던 것으로 전해졌다. 이번 편지로 2026년 김 감독의 잔류에 쐐기를 박았다.
휴식기에 돌입한 서울은 내년 1월초 재소집해 중국 하이난으로 약 한 달간 전지훈련을 떠날 계획이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
