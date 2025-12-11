"1골당 10만원 기부!" 전남 드래곤즈, 초록건설과 함께 골약동 취약계층 지원 나선다

기사입력 2025-12-11 16:24


"1골당 10만원 기부!" 전남 드래곤즈, 초록건설과 함께 골약동 취약계…

[스포츠조선 윤진만 기자]전남 드래곤즈가 8일 골약동사무소에서 '희망슛! 나눔골! 기부챌린지' 기부금 전달식을 진행했다.

'희망슛! 나눔골! 기부챌린지'는 전남이 지역 기업과 함께 추진하는 사회공헌 프로젝트로, 홈경기에서 전남이 득점할 때마다 골당 10만원을 적립하는 참여형 기부 프로그램이다. 시즌 종료 후 적립된 기부금은 지역 소외계층을 위한 복지 사업에 활용된다.

기부 참여 기업인초록건설은 작년에 이어 올해도 기부에 동참했으며, 전남이 올해 홈경기에서 기록한 총 36골에 따라 360만원의 기부금이 조성됐다.

이날 전달식에는 전남 정용진 실장과 초록건설 손병완 대표가 참석해 따뜻한 나눔의 마음을 나눴다.

기부금은 골약동사무소에 전달되며, 취약계층 생활지원, 아동·청소년 복지, 주민 안전 및 환경 개선 등 골약동 주민을 위한 다양한 복지 지원 사업에 사용될 예정이다.

록건설 손병완 대표는 "지역 주민들이 실제로 필요로 하는 곳에 도움이 전달된다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 따뜻한 나눔을 실천해 나가겠다"라고 밝혔다.

박순옥 골약동장은 "초록건설과 전남의 기부챌린지는 지역의 소외된 이웃들에게 큰 힘이 된다"라며 "내년에는 더 많은 골로 온기나눔의 가치가 더 높아졌으면 좋겠다"라고 감사와 응원의 인사를 전했다.

전남은 앞으로도 지역 상생발전을 위한 다양한 사회공헌 프로그램을 운영하며, 지역사회와 함께하는 지속 가능한 나눔 활동을 확대해 나갈 계획이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

2.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

3.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

4.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

SK나이츠, '꼬깔콘 롯데 웰푸드데이' 이벤트 실시

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

SK나이츠, '꼬깔콘 롯데 웰푸드데이' 이벤트 실시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.