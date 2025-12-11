K리그 울산 HD, '대한민국 1위' 스포츠산업대상 '대통령상' 쾌거

|
[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 대한민국 프로 스포츠 구단 1위의 쾌거를 이뤘다.
'My team ULSAN' 슬로건을 내건 울산은 '우리는 프로다. 프로의 생명은 팬이다', '우리는 팬에게 즐거움과 감동을 주기 위해 뛴다', '팬과 함께 하는 축구'를 지향점으로 삼아 수년 동안 꾸준히 울산 시민들과 축구팬들 마음속에 깊숙이 자리 잡기 위해 그라운드 안팎에서 고군분투를 해왔다.
울산은 2021년 6월 7일 유명을 달리한 대한민국과 울산의 레전드인 고 유상철 감독을 기리는 뜻깊은 추모 행사를 마련했다. 유상철 감독은 울산뿐 아니라 요코하마와도 인연이 깊다. 한일 명가 두 팀에 특별한 존재로 지난해 4월 17일 문수축구경기장에서 열린 요코하마와 아시아챔피언스리그(ACL)의 4강 1차전을 앞두고 AFC(아시아축구연맹), 요코하마의 협조를 얻어 '유상철 감독 메모리얼 이벤트'를 열었다. 경기 당일 고인의 생전 활약상과 역사가 담긴 굿즈(머플러, 티셔츠)를 판매했고, '헌신과 기억의 벽'을 개방해 한일 양국이 축구로 화합하는 자리가 됐다.
울산은 올해에는 5월 1일 독일로 날아갔다. 6월 15일부터 7월 13일 미국에서 개최된 'FIFA 클럽 월드컵 2025'을 앞두고 한 조에 편성된 독일 분데스리가 강호 보루시아 도르트문트와 머리를 맞댔다. 상호 홍보를 위한 마스코트 교류 활동을 진행했다.
울산의 마스코트 미타가 도르트문트 레전드인 파트릭 오보모옐라, 마스코트인 엠마를 만나 도르트문트 홈경기장 '지그날 이두나 파크'와 근처 팬 밀집 지역에서 이틀간 콘텐츠를 협업을 진행했다.
미타는 엠마와 함께 경기장 인근 번화가, 유아 축구 교실에 방문하며 홍보 활동을 펼치고 도르트문트 선수들과 함께 콘텐츠를 촬영하는 등 독일 분데스리가, 도르트문트의 팬들에게 K리그 그리고 울산 구단을 알렸다.
울산은 "42년간 이어진 구단의 노력이 결실을 맺고 있다는 중요한 이정표다. 현재 구단 안에서 그리고 구단을 거쳐간 모든 구성원이 함께 받는 상이다. 팬들과 함께하는 축구를 지향점 삼아 마저 정진하겠다"고 밝혔다.
