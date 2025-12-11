"김민재 너무 탐욕스러워" 투헬, WC 최종 점검은 韓 말고 日과 맞대결...일본 '오피셜' 공식발표, 브라질 이어 두 번째 새 역사 도전

기사입력 2025-12-11 17:47


"김민재 너무 탐욕스러워" 투헬, WC 최종 점검은 韓 말고 日과 맞대결…
AFP연합뉴스

"김민재 너무 탐욕스러워" 투헬, WC 최종 점검은 韓 말고 日과 맞대결…
AFP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]일본과 잉글랜드가 2026년 북중미월드컵을 앞두고 마지막 상대로 서로를 지목했다.

일본축구협회(JFA)는 10일 공식 홈페이지를 통해 '일본 대표팀이 잉글랜드 대표팀과 3월 친선 경기 일정을 결정했다'라고 발표했다.

토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드 대표팀은 3월 27일 우루과이를 상대하고, 3월 31일에는 일본과 맞대결을 벌인다. 일본과의 맞대결은 웸블리스타디움에서 열린다. 일본이 2026년 북중미월드컵 직전 마지막 상대다. 비유럽팀 국가 중 최고 전력을 자랑하는 일본을 택했다.


"김민재 너무 탐욕스러워" 투헬, WC 최종 점검은 韓 말고 日과 맞대결…
AFP연합뉴스
투헬 감독은 "월드컵을 앞둔 올해, 이 두 경기가 확정되어 정말 기쁘다"며 "우리는 세계 랭킹 20위권 안에 드는 두 팀과 경기를 하고 싶었을 뿐만 아니라, 유럽 이외 지역의 상대팀들과도 실력을 시험해 보고 싶었다"고 설명했다.

잉글랜드는 앞서 지난 6일 진행된 북중미월드컵 조추첨에서 크로아티아, 가나, 파나마와 함께 L조에 편성됐다. 일본은 네덜란드, 튀니지, 유럽 플레이오프(PO) B승자와 F조에 속했다. 잉글랜드는 조별리그에 아시아 국가가 없음에도 일본과의 친선 경기를 확정했다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 20위 안에 포함된 일본(18위)의 저력을 확인할 수 있는 부분이다. 잉글랜드는 일본을 상대로 비유럽팀을 상대하기 위한 전략 등을 점검할 것으로 보인다.


"김민재 너무 탐욕스러워" 투헬, WC 최종 점검은 韓 말고 日과 맞대결…
AFP연합뉴스
일본으로서는 월드컵 무대를 앞두고 좋은 시험 무대가 될 수 있다. 잉글랜드는 유럽을 대표하는 전력, 같은 조에 속한 네덜란드와 전술과 전략은 다를 수 있으나, 일본의 전력을 확인할 확실한 스파링 상대다. 한국 또한 이런 기회가 필요했지만, 투헬의 발언에 따르면 20위 밖에 자리하며 애초에 고려 대상이 되지 못했다.

모리야스 하지메 일본 대표팀 감독은 "세계에서도 톱 클래스의 실력과 실적을 자랑하는 잉글랜드 대표와 축구의 성지라고 불리는 웸블리 스타디움에서 경기를 할 수 있는 것을 매우 기쁘게 생각한다. 보다 구체적으로 본 대회를 향한 시뮬레이션과 팀 강화를 도모해 최강의 상대에게 승리를 목표로 싸우고 싶다"고 했다.

이어 "유럽의 톱 레벨의 리그에서 플레이하고 있는 일본 대표 선수들의 지금까지의 활약이 있어야만, 이러한 퀄리티가 높은 상대와의 어웨이에서의 대전이 실현되는 것이라고 느끼고 있다. 선수들의 지금까지의 활약에도 경의를 나타내는 것과 함께, 한층 더 팀력의 쌓아 올리기를 목표로 한다"고 밝혔다.


"김민재 너무 탐욕스러워" 투헬, WC 최종 점검은 韓 말고 日과 맞대결…
AP연합뉴스

일본은 새 역사를 노린다. 일본 풋볼존에 따르면 일본은 잉글랜드와의 역대 전적에서 1무2패로 승리가 없다. 역사적인 첫 승을 노린다. 이미 최근에 기록적인 첫 승을 달성한 경험이 있다. 일본은 지난 10월 A매치 당시 0-2로 끌려갔던 상황에서 3골을 내리 터트리며 브라질 상대로 첫 승리를 거뒀다. 잉글랜드를 상대로도 반전을 노릴 예정이다. 월드컵으로 향하는 여정의 마지막 시험대에서 일본이 어떤 성적으로 본선에 진입할지도 관전 요소다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

2.

자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

3.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

4.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

5.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

2.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

3.

"일본은 되고, 한국은 왜 안되나" '9만' 웸블리서 잉글랜드-日, 평가전 공식발표…투헬의 기준은 FIFA 랭킹 20위內

4.

충격! 1024명 출전정지…김민재 뛰었던 튀르키예 축구, 대체 무슨 일이 벌어지고 있는건가

5.

39세에 멕시코 탈출→맨체스터 유나이티드 전격 제안, HERE WE GO 확인 완료! "은퇴 생각 없다"→"여러 제안 검토 예정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.