김나영, 7세 때 목격한 母 떠난 그날 "걸레질하던 모습 그대로 멈춰 계…

김나영, 7세 때 목격한 母 떠난 그날 "걸레질하던 모습 그대로 멈춰 계셔"('퍼즐트립')
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김나영이 어린 시절 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 눈물을 흘렸다.
11일 방송된 MBN '퍼즐트립'에서 김나영이 24세 해외 입양인 케이티를 자신의 집으로 초대해 직접 만든 저녁상을 선물했다.
이날 김나영은 자신을 포기해야 했던 친부모를 보듬는 케이티의 입양 이야기를 듣고는 자신의 이야기도 털어놨다.
김나영은 "엄마가 일찍 돌아가셨다. 초등학교 입학 일주일 전에 엄마가 돌아가셨다"며 "나는 엄마가 너무 보고 싶으니까 나중에는 엄마를 원망하는 마음이 들더라"고 털어놨다. 이어 그는 "케이티는 엄마 아빠 마음을 이해하고 나보다도 훨씬 어린데, 그런 모습이 나를 돌아보게 된다"며 엄마를 떠올리며 눈물을 흘렸다.
김나영은 어머니가 돌아가신 이유에 대해 "어머니가 심장이 안 좋으셨다. 노태우 전 대통령 취임식날이었다. TV로 함께 취임식을 보던 기억이 난다"며 "어머니가 방을 청소하고 계셨다. 나는 옆 방에서 인형을 가지고 나와 엄마가 계신 방으로 왔는데 엄마가 걸레질하던 모습 그대로 멈춰계셨다"며 아직도 생생한 그날을 떠올렸다.
그는 "밑에 집에 문을 두드려서 도움을 요청, 구급차를 타고 병원에 갔던 기억이 있다"며 "그게 어머니의 마지막 모습이었다"고 했다.
김나영은 "그때는 엄마랑 이별하는 법을 잘 몰랐던 것 같다. 주변에서도 내가 상처 받을까봐 정확하게 말해주지 않았다. 그냥 멀리 갔다고 하셨다"며 "아이들이 잘 크는 모습을 볼 때 어머니가 가장 그립다. 엄마가 보셨다면 얼마나 좋았을까"라며 그리운 어머니를 떠올리며 눈물이 흘렸다.
그러면서 김나영은 "엄마한테 받고 싶었던 사랑을 '나 이런 사랑 받고 싶었는데'라면서 아이들한테 주면서 치유 받았던 것 같다"고 밝혔다.
