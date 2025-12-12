장기용♥안은진 결국 결실 맺었다.."이유 같은 건 없어" 열애 시작('키스는 괜히 해서')[SC리뷰]

기사입력 2025-12-12 09:03


장기용♥안은진 결국 결실 맺었다.."이유 같은 건 없어" 열애 시작('키…

[스포츠조선 문지연 기자] '키스는 괜히 해서!' 장기용과 안은진이 '쌍방 사랑'을 이뤘다.

12일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 11일 방송된 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(하윤아 태경민 극본, 김재현 김현우 연출) 10회는 전국 기준 시청률 6.6%, 순간 최고 시청률 7.8%를 기록하며 동 시간대 전 채널 및 5주 연속 평일 드라마 시청률 1위를 차지했다. 앞서 2주 연속 넷플릭스 글로벌 1위(비영어권 11/24~12/7)에 오른 것을 더해 '키스는 괜히 해서!'가 국내 및 해외 1위에 오른 것.

이날 방송에서는 공지혁(장기용)과 고다림(안은진)이 먼 길을 돌고 돌아 서로의 사랑을 확인하는 모습이 그려졌다. 앞서 공지혁은 김선우(김무준)가 고다림에게 고백한 것을 알고, 그녀를 꽉 붙잡았다. 공지혁은 "가지마. 보내기 싫어"라며 불도저처럼 고다림에게 키스했지만, 고다림은 여전히 공지혁과 유하영(우다비)이 약혼할 사이라고 오해하고 있기에 그를 밀어냈다.

다음날부터 공지혁의 고다림을 향한 직진이 시작됐다. 계속 고다림에게 자신이 고다림을 좋아하는 이유를 이야기한 것. 그러던 중 공지혁의 엄마 김인애(남기애)와 고다림의 엄마 정명순(차미경)이 함께 고다림의 집으로 퇴원하게 됐다. 이에 공지혁은 능청스럽게 고다림의 집으로 향했지만, 그곳에는 김선우가 있었다. 다시 시작된 두 남자의 유치하면서도 귀여운 신경전은 웃음을 선사했다.

고다림은 공지혁이 자신을 좋아한다는 것을 믿지 못했다. 그러던 중 고다림은 "사람을 볼 때 말 말고 행동을 봐"라는 엄마의 말에, 공지혁을 떠올렸다. 공지혁은 처음 만난 제주도에서부터 지금까지 고다림이 힘들 때면 꼭 나타나 그녀를 지켜줬다. 고다림은 그제야 공지혁의 진심을 알았다.

얼마 후 마더TF팀과 유하영, 김선우가 준비한 사진전이 열렸다. 그동안 의심스러운 면모를 계속 보여왔던 유하영의 오빠 유태영(정환)도 참석했다. 그러다 공지혁이 기름통을 들고 가는 정체불명의 남자를 발견, 뒤를 쫓았다. 결국 난투극이 벌어졌고, 남자의 습격에 공지혁이 정신을 잃고 쓰러졌다. 잠시 후 예상대로 큰 불이 났고, 고다림은 갇힌 공지혁을 구하기 위해 불 속으로 뛰어들었다.

고다림은 쓰러진 공지혁을 업고 건물 밖으로 대피했다. 잠시 후 깨어난 공지혁은 고다림을 꼭 끌어안은 뒤 "당신을 좋아하는 이유 같은 건 없어. 그냥 당신이 당신이라서. 그냥 고다림이라서 좋아요. 사랑해"라고 고백했다. 눈물을 흘리고 공지혁의 고백을 들은 고다림은 키스로 자신의 마음을 표현했다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.