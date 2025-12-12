기안84, '러너스 하이' 터졌다..남아공서 감성 폭발 "미쳤어"(극한8…

기안84, '러너스 하이' 터졌다..남아공서 감성 폭발 "미쳤어"(극한84)
[스포츠조선 김소희 기자]2인 크루의 수장 기안84가 소문을 듣고 찾아간 남아공 '600명 힙크루'의 압도적 포스에 충격에 빠진다.
오는 14일(일) 밤 9시 10분 방송되는 MBC '극한84' 3회에서는 기안84와 권화운이 케이프타운의 대표 러닝 크루와 호흡을 맞추며, 일몰을 배경으로 한 특별한 러닝을 펼치는 모습이 공개된다.
'빅5 마라톤'을 완주한 다음 날 아침, 배고픔을 참지 못한 기안84는 특유의 즉흥 요리 감각으로 '기안식 라면'을 만들기 시작한다. 컵라면에 먹고 남은 계란과 볶음밥까지 더해 기상천외한 '잡탕 라면'을 완성, 한입 맛본 뒤 "예술의 경지"라며 감탄을 터뜨린다. 기안84의 폭풍 먹방은 보는 이들마저 군침 돌게 만들며 그 맛에 대한 궁금증을 자극한다.
든든하게 에너지를 충전한 기안84는 권화운과 함께 남아공 최고의 러닝 크루가 모이는 해변으로 향한다. 전 세계의 힙한 MZ 러너들이 600명 이상 활동한다는 엄청난 스케일에 기안84는 궁금증을 감추지 못하고, 설렘과 긴장이 뒤섞인 표정으로 첫 만남에 나선다.
직업적으로 개성이 뚜렷한 러너들은 물론, 크루장 부부는 등장만으로 강렬한 존재감을 드러내며 시선을 압도한다. 이들 사이에 놓인 기안84는 잔뜩 주눅이 든 모습을 보이며 남아공 힙크루의 정체에 대한 궁금증을 키운다. 반면 권화운은 눈만 마주치면 대화를 시도하는 '외향형 인싸'의 면모로 현장을 누비며 웃음을 자아낸다.
어색함도 잠시, 케이프타운의 장대한 해안선을 따라 달리며 기안84는 금세 활기를 되찾는다. 특히 바다 위로 노을이 번지는 순간, "미쳤다"라고 감탄을 연발하며 대회에서 느끼지 못한 '러너스 하이'를 뒤늦게 경험했다는 후문이다.
극한 크루의 멈추지 않는 도전과 기안84에게 충격을 안긴 힙크루의 정체는 오는 14일(일) 밤 9시 10분 방송되는 MBC '극한84' 3회에서 확인할 수 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
