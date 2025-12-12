[청룡랭킹] 격차 줄인 변우석, 차은우 넘고 12월 타이틀 가져갈까?
|출처=차은우 인스타그램
2025년 마지막 청룡랭킹 타이틀은 누가 가져갈까?
12월 남자 배우부문 투표가 진행중인 12일 현재 선두는 44.40%의 득표율을 기록하고 있는 차은우다. 투표 초반보다 득표율은 살짝 하락했지만 여전히 높은 득표율을 자랑하며 선두를 질주하고 있다.
군 복무중인 차은우는 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 만찬 행사 사회를 맡아 유창한 영어를 선보여 화제가 되기도 했다.
2위는 19.43%의 득표율을 기록중인 변우석이다. 현재 선두 차은우와 격차가 점차 줄어들고 있는 추세다.
|출처=변우석 인스타그램
청룡랭킹 투표에서 매번 1위 경쟁을 펼치는 변우석은 최근 마지막 순간 뒷심 부족으로 연이어 2위에 머물렀다.
현재 차은우와 격차는 약 20% 이상 차이가 나지만 투표 종료가 가까워질수록 투표가 몰리는 청룡랭킹 특성상 아직은 숨고르기 단계로 보여질 수 있다.
투표 마감까지는 약 일주일 남은 현재 변우석이 추격하는 입장이지만 언제든 뒤집을 수 있는 팬덤이 있기에 대역전극을 기대하게 한다.
차은우의 독주를 변우석이 막을 수 있을지 팬들의 관심이 몰리는 12월 청룡랭킹 투표는 19일 자정까지 진행된다.
한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다
