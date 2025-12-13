송백경, '박봄 언급' 후 살해 협박 DM까지…"지금 멈춰. 그러다 다 죽는다"

기사입력 2025-12-13 07:24


송백경, '박봄 언급' 후 살해 협박 DM까지…"지금 멈춰. 그러다 다 …

[스포츠조선 김준석 기자] 원타임 출신 송백경이 가수 박봄을 언급하며 YG엔터테인먼트와 양현석 전 대표를 향한 분노를 드러낸 이후, 살해 협박성 메시지까지 받고 있다며 재차 심경을 밝혔다.

송백경은 13일 자신의 SNS를 통해 "외국인들이 영어로 '총으로 쏴죽이겠다', '목숨을 조심하라'는 XX 같은 메시지를 계속 보내고 있다"며 "여기가 무슨 LA나 상파울루냐"고 분노를 터뜨렸다.

그는 이어 "그만 보내라. 난 박봄을 미워하지 않는다. 늘 봄이가 건강하고 행복하길 바란다"며 "하지만 나에게 'I'm gonna kill you' 같은 DM을 계속 보내면, 오히려 봄이가 더 큰 어려움을 겪게 될 수 있다"고 경고했다.

특히 송백경은 "지금 멈추는 게 좋다. 나는 지금 미쳐 있다"며 "내가 알고 있는 것들을 말하게 만들지 말라. 그러면 모두가 다 죽는 것"이라는 강경한 표현까지 사용해 상황의 심각성을 드러냈다.

앞서 송백경은 12일, 최근 '양현석 고소 해프닝'으로 화제를 모은 박봄을 언급하며 YG를 정면으로 비판한 바 있다.

그는 "조롱을 할 거면 점잖게 해야지 '64272e조 물어내'가 뭐냐"며 "원타임 5집까지 계약금이 500만 원이었다. 5000만 원 줘도 할까 말까인데, 그때부터 이 회사는 '소굴'이라 생각했다"고 주장했다.

또 "못 받은 돈이 있다면 차분히 계산해서 다시 청구하라. 정신 차려라 박봄아"라고 직설적인 조언을 덧붙이기도 했다.

YG와 양현석을 향한 분노도 거침없었다. 송백경은 "아직도 망원동 '수우미양가' 녹봉 먹고 있는 사람들이 있다면 내 인맥에서 먼저 나가라"며 "지금의 나는 과거처럼 업신여김 당할 사람이 아니다. X같이 대하면 나도 더 X같이 할 수 있다"고 강하게 선을 그었다.


한편 송백경은 1998년 원타임으로 데뷔해 YG 소속으로 활동했다. 그룹 활동이 중단된 이후에도 프로듀서로 회사에 남았으며, 2017년 MBC '라디오스타'에서 "YG 소속은 맞지만 계약서는 없는 상태"라고 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 약 받아온 매니저에 "약 준 너희도 못 벗어나"..불법 의료 압박 의혹 제기

2.

'내년 결혼' 옥택연, 럭셔리 신혼집 자랑…예비신랑의 찐행복 "매일 장봐서 퇴근"

3.

'최현석 딸' 최연수, 결혼 3개월 만 초고속 임신 "예쁘게 봐주세요"

4.

신애라, 子 '금수저 며느리'에 장가 보내고 후회 "눈물 나려 해"

5.

'난소나이 37세' 남보라, 7개월 만 임신에 감격 "3mm 아기집, 태명은 '콩알탄'"(편스토랑)

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 약 받아온 매니저에 "약 준 너희도 못 벗어나"..불법 의료 압박 의혹 제기

2.

'내년 결혼' 옥택연, 럭셔리 신혼집 자랑…예비신랑의 찐행복 "매일 장봐서 퇴근"

3.

'최현석 딸' 최연수, 결혼 3개월 만 초고속 임신 "예쁘게 봐주세요"

4.

신애라, 子 '금수저 며느리'에 장가 보내고 후회 "눈물 나려 해"

5.

'난소나이 37세' 남보라, 7개월 만 임신에 감격 "3mm 아기집, 태명은 '콩알탄'"(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민과 비교 불가피" SON 방문 후 주목 받는 '등번호 7번'…쏘니 시절보다 많은 트로피 들 것

2.

'김연경 수제자' 다음주 오는데 4연패 끊고 반등 준비. 꼴찌지만 희망봤다. 고희진 감독 "카드 하나 더 잡았다"

3.

[공식발표]충격적 배신…1부 승격 충칭, 장외룡 감독과 전격 결별

4.

레알 충격 시나리오! 알론소 경질→'리버풀 황금기' 이끈 클롭 감독 부임…원하는 선수 다 사준다

5.

대표팀 감독이 선수 원색 비난+인종차별까지...홍명보호 A조 최종전 상대 남아공, 내분 폭발 조짐

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.