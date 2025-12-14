홍예슬 "비연예인♥남편과 결혼 9년차인데…임우일과 '현실부부' 오해 많이…

[스포츠조선 고재완 기자] 거액의 빚과 수십 건의 보험 가입 이력을 남긴 채 숨진 '친모 사망 사건'과 관련해, 모든 목격담이 가리키는 '한 남자'의 정체가 수면 위로 떠오른다.
15일 밤 9시 30분 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 30년 전 헤어진 '친모 사망 사건'의 미스터리를 본격 추적한다. 지난주 등장한 의뢰인은 "친어머니의 죽음에 숨겨진 진실을 알고 싶다"며 탐정단을 찾았다. 의뢰인이 친모의 사망 소식을 뒤늦게 접하고 알아본 결과, 친모에게 대출 7천만 원을 포함해 약 1억 2,300만 원에 달하는 채무가 있었다는 사실이 드러났다. 더 놀라운 것은 친모가 거주 중이던 빌라 외에 지방에 아파트 3채를 더 보유하고 있었다는 점이다. 여기에 지난 10년간 친모 명의로 체결된 보험 계약만 무려 32건, 그중 20건이 사망보험으로 밝혀지며 의혹은 더욱 짙어졌다. 의뢰인은 "정신 질환을 앓고 있던 친어머니가 이 모든 계약을 직접 했을 것 같지 않다"며 의문을 제기했다.
도깨비 탐정단의 탐문 결과, 수상한 정황이 곳곳에서 포착됐다. 친모의 사망 장소는 사람의 접근이 쉽지 않은 거대한 뻘밭이었고, 사망 당시 집 문은 열려 있었으며 휴대폰도 그대로 둔 채 사라진 상태였다는 것이다. 친모의 이웃주민은 "살인사건이 의심된다"고 전해 긴장감을 더했다. 그리고 이번 주, 도깨비 탐정단은 친모가 소유했던 아파트 3채의 관리사무소, 집을 담보로 7천만 원을 빌렸다는 대부업체, 그리고 32건의 보험 계약을 담당한 보험설계사를 직접 만나 친어머니의 생전 행적을 하나하나 짚어본다. 그런데 탐정단과 만난 이들 모두가 공통적으로 친모 곁에 '한 남자'의 존재에 대해 언급한다. 급기야 친어머니와 함께 일했던 지인은 "혼자 죽은 게 아닌 것 같다"며 충격적인 증언을 꺼낸다. 그는 "그 남자가 매번 찾아와 돈을 요구했고, 결국 집을 담보로 대출까지 받아 빌려줬다"고 밝혀 파장을 예고한다. 모든 목격담과 증언이 향하는 의문의 남자, 그의 충격적인 정체는 '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 공개된다.
한편 이번 방송에서는 '스케치 코미디의 여왕' 개그우먼 홍예슬이 일일 탐정으로 함께한다. 홍예슬은 비연예인 남편과 결혼 9년 차로, 아들과 함께 단란한 가정을 꾸리고 있다. 그런데 개그맨 임우일과 함께한 스케치 코미디 콘텐츠로 인해 '현실 부부'로 오해받고 있다고 밝혀 웃음을 자아낸다. 김풍은 "두 분이 너튜브계의 최불암·김혜자급 케미"라고 평했고, 데프콘 역시 "우일이 제수씨인 줄 알았다"고 밝혀 폭소를 더한다. 홍예슬은 "가끔 임우일에게서 남편이 보일 때가 있다"며 유쾌한 에피소드를 풀어놓는다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com