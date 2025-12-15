'54세' 김민종, "2년 안에 결혼할 것 같다" 기쁜소식..."유명 여…

'54세' 김민종, "2년 안에 결혼할 것 같다" 기쁜소식..."유명 여배우에 심쿵"

[스포츠조선 김수현기자] 가수 김민종이 '결혼운'에 이어 유명 여배우에 '심쿵'한 에피소드로 설렘을 자아냈다.

14일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김민종이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 김민종은 20여년만에 스크린 복귀를 알렸다. 작품상, 감독상 등을 받은 김민종 예지원 주연의 영화 '피렌체'.

김민종은 "좋은 상을 주셔서 이슈가 됐다"라며 뿌듯해 했다. 이에 신동엽은 "미성년자 관람가냐"라 묻더니 맞다는 말에 대놓고 실망스러워 해 웃음을 자아냈다.


김민종은 '2년 안에 결혼할 거 같다'고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 "제가 삼재였었다. 어머니가 살아계셨을 때 봐주셨던 철학가 선생님이 '올해까지만 버티면 내년부터 좋은 일이 생긴다'더라. 다행히도 상도 받고 그랬다"라 전했다.

이어 "앞으로 2~3년 안에 결혼운이 있다더라. '내년부터 풀린다'는 말이 맞았으니까 기대 중이다"라 밝혔다.

영화제에서 한 여배우에게 심쿵했다는 김민종은 "뒤풀이 때 유명 여배우와 합석을 했는데 술을 못마실 거 같은 여배우가 다소곳하게 원샷을 하더라. 자연스럽게. 잔을 탁 내려놓으면서 '캬' 하더라"라 했다.


이어 "거기서 뭔가 '심쿵' 하더라. 반전매력이 있었다"라 했고 최진혁은 "그럼 형님은 이상형이 애주가냐"라 해 웃음을 자아냈다.


김민종은 요즘 '2세가 간절하다' 한다고. 서장훈은 "2세 사진을 AI로 만들었다"라며 사진을 공개했고, 김민종의 잘생긴 이목구비를 그대로 물려 받은 딸 아들의 얼굴에 모두가 감탄을 연발했다.

