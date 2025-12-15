'이나영♥' 원빈, 15년째 활동 없는데.."잘 지내고 있다" 친조카가 밝힌 근황
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한가을이 '삼촌' 원빈의 근황을 전했다.
15일 유튜브 채널 '시언s쿨'에는 "시언스쿨 가족들 모시고 김장 했습니다~ 기안84/이국주/한가을! 힘들어서 다신 안 해야지 하다가도 마지막에 수육 먹으면 사르르 녹아버리는 갓 담근 김치의 매력"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 이날 이시언은 절친한 기안84, 이국주,그리고 한가을과 함께 김장에 나섰다.
이날 기안84는 한가을을 향해 "요즘 그 질문 많이 받지 않느냐"며 조심스럽게 말을 꺼낸 뒤 "원빈 님 잘 지내시냐"고 물었다. 이에 한가을은 "네"라고 답하며 "이런 질문 귀찮지 않다. 사실 많이 물어보시지도 않는다"고 쿨한 반응을 보였다.
이를 듣던 이국주는 "왜? 뭐? 난 잘 모르겠다"고 궁금해했고, 한가을은 "삼촌이 원빈이다"라고 설명해 모두를 놀라게 했다. 기안84는 "원빈 님 유튜브 같은 데는 안 나오시느냐"며 자신이 운영 중인 유튜브 채널 '인생84' 출연을 요청했다.
이에 이국주는 깜짝 놀라며 "삼촌이 원빈이냐"며 "부담스러우시면 제 유튜브는 많이 안 보시니까 오히려 더 편하실 수도 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
앞서 지난 10월 한가을의 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 한가을과 원빈이 3촌 관계라고 전했다. 소속사는 "한가을은 원빈의 친누나의 딸로, 원빈과 3촌 관계의 친조카가 맞다"고 밝힌 바 있다. 한 매체 보도에 따르면 한가을은 연기에 대한 꿈을 키워오다 연예계에 데뷔했고, 삼촌 원빈의 도움 없이 스스로 연예계에 입문한 것으로 전해졌다.
한편 원빈과 이나영은 2015년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 원빈은 2010년 개봉한 영화 '아저씨' 이후 15년째 작품 공백을 이어가고 있다.
