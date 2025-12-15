'심정지 20분' 김수용 "쓰러진 후 사망 판정 받아..영안실 가다가 …

|
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김수용이 심정지 당시 아찔했던 기억을 꺼냈다.
앞서 김수용은 지난 11월 14일 경기 가평군에서 진행된 김숙의 유튜브 콘텐츠 촬영장에 갑작스레 쓰러져 응급실로 긴급 이송됐다. 20분 심정지 끝에 기적적으로 의식을 되찾았고 혈관확장술(스탠스) 시술을 받았다. 김수용이 쓰러진 후 현장에 있던 임형준이 때마침 협심증 약을 가지고 있어 김수용에게 이를 먹였고 김숙이 119에 신고, 김숙의 매니저는 심폐소생술을 하며 빠른 대처를 한 것으로 알려졌다.
|
김용만은 "심장이 안 뛴 지 20분 됐다고 하니까 눈물밖에 안났다. 다행히 나중에 구급 대원분들이 심폐소생술을 해준 덕분에 심장이 뛰고 호흡이 돌아왔다고 했다"라고 말했다.
지석진도 "수용이가 의식이 돌아오지 않아 춘천 병원으로 가다가 구리에 있는 병원으로 틀었다. 사망까지 생각해서 춘천 (영안실)까지 간 거였다"라며 아찔했던 기억을 꺼냈다.
그런가 하면 김수용은 "의사, 간호사가 나 때문에 웃은 일이 있다. 중환자실에서 눈을 뜬 후 그날 처음 입은 점퍼가 떠올랐다. 비싼 옷을 좋아하는 건 아닌데 그 옷은 아끼는 거였고, 처음 입는 건가 그랬다. 깨어나자마자 점퍼가 어딨냐고 물었다. 의료진이 침대 옆에 있다길래 몸을 일으키니 '뭐 하세요. 누워계세요'라고 하더라"라고 말했다. 지석진은 "사경을 헤매던 애가..."라며 웃음을 터트렸다.
