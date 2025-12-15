[공식]NCT 태용, 군복 벗었다…팀 내 첫 번째 '군필자'
|
|
|NCT 태용. 스포츠조선DB
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 NCT 태용이 군복을 벗었다.
태용은 14일 오전 해군 현역 복무를 마치고 전역했다.
이날 NCT 공식 인스타그램에도 "다녀왔습니다"라는 글과 함께 전역을 기념하는 태용의 사진과 영상이 공개됐다. 사진 속 태용은 전역을 축하하는 문구가 적힌 리본을 목에 걸고 꽃다발을 든 채 환한 미소를 짓고 있다. 영상에서는 전역 직후 어머니에게 큰절을 올리는 모습이 담겨 훈훈함을 더했다.
태용은 지난해 4월 15일 해군에 입대해 군악의장대대 홍보대 문화홍보병으로 성실히 복무해왔다. 이날 전역으로 태용은 NCT 멤버 중 첫 번째 '군필자'가 됐다.
NCT 127은 태용에 이어 재현이 지난해 11월 입대해 군 복무 중이며, 도영과 정우는 지난 8일 나란히 입대했다.
태용은 2016년 NCT U, NCT 127로 데뷔해 NCT의 리더이자 메인 래퍼, 메인 댄서로 활약해왔다. 입대 전까지는 팀 활동은 물론 솔로 활동도 병행하며 존재감을 드러냈다. 특히 2023년 6월 첫 미니앨범 '샤랄라', 지난해 2월 미니 2집 '탭'을 발표하며 솔로 가수로서의 음악적 역량도 인정받았다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.