현빈 "우민호 감독, 배우 新모습 끌어내 주는 능력有…거기에 큰 기쁨있어…

[스포츠조선 고재완 기자] "우민호 감독은 배우의 새로운 모습 끌어내 주시는 능력이 있다."
배우 현빈은 15일 서울 그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아' 제작발표회에서 작품에 출연하게된 소감을 전했다.
현빈은 "이번 작품으로 전세계 시청자들과 만나게 돼 설렌다"고 운을 뗀 후 "전작 '하얼빈'에서 우민호 감독과 했는데 이어서 다시 함께 하면서 신뢰가 많이 있다. 우 감독님은 배우의 새로운 모습을 끌어내 주시는 능력이 있다. 그런게 배우의 큰 기쁨이다"라고 전했다.
이어 그는 "전작은 아픈 역사고 실존 역사라 책임감, 무게감. 압박감이 있었는데 이번에는 가성 캐릭터에 가상 이야기라 기대가 있었고 즐겁게 촬영했다"고 덧붙이기도 했다.
이에 우민호 감독은 "'하얼빈'은 정말 힘든 작품이었다. 현빈과 그런 작품을 해서 그런지 이번 작품에서는 서로 눈치볼 것 없이 자유롭게 이야기 하면서 재밌게 촬영했다"고 설명했다.
한편 오는 24일부터 공개되는 6부작 '메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기다. '하얼빈' '남산의 부장들' '내부자들' 등 한국 시대극의 새로운 장을 연 우민호 감독이 '마더' '고요의 바다' '보통의 가족'에 이르기까지 다양한 작품을 집필한 박은교 작가가 호흡을 맞췄다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com