우도환 "정우성·현빈, 촬영하면서 늘 도움 줘…항상 배우면서 연기했다"(…

[스포츠조선 고재완 기자] "선배님들에게 많은 도움을 받아 촬영했다."
우도환은 "이렇게 좋은 선배님들과 함께 할 수 있다는 것 때문에 이 작품을 하고 싶었다"며 "이런 선배님들과 호흡을 맞출수 있는 기회가 생겨서 꼭 하고 싶었다"고 말했다.
이어 그는 "정우성은 현장에서 내가 처음 '열심히 하겠습니다'라고 인사를 했더니 '재밌게 해. 재밌게 놀면 돼'라고 하더라"고 회상했고 "현빈은 늘 무언가를 같이 찾아주려고 노력한다. 본인 캐릭터 기태 뿐만 아니라 내 캐릭터 기현도 어떻게 하면 더 좋을지, 함께 신을 만들어가는데 있어서 더 좋을지 고민을 많이 해주더라. 항상 선배들에게 많이 배우고 있다"고 설명했다.
한편 오는 24일부터 공개되는 6부작 '메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 백기태(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 장건영(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기다. '하얼빈' '남산의 부장들' '내부자들' 등 한국 시대극의 새로운 장을 연 우민호 감독이 '마더' '고요의 바다' '보통의 가족'에 이르기까지 다양한 작품을 집필한 박은교 작가가 호흡을 맞췄다.
