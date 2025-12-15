넥슨, 만쥬게임즈의 신작 RPG '아주르 프로밀리아' 국내 퍼블리싱 계약 체결하고 사전등록 시작

기사입력 2025-12-15 11:59


넥슨, 만쥬게임즈의 신작 RPG '아주르 프로밀리아' 국내 퍼블리싱 계약…



넥슨은 15일 만쥬게임즈가 개발중인 신작 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'의 국내 퍼블리싱 계약을 체결하고 사전등록을 시작했다고 밝혔다.

'아주르 프로밀리아'는 '벽람항로'로 글로벌 흥행을 기록한 만쥬게임즈가 PC-모바일 멀티 플랫폼으로 개발 중인 판타지 월드 RPG로, 서브컬처 감성을 극대화한 아트워크와 방대한 세계관이 특징이다. 플레이어는 판타지 대륙을 탐험하며 신비한 생물 '키보'와 유대를 쌓고 협력하여 전투와 탐험, 건설, 농사 등 자유도 높은 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 각기 다른 개성을 지닌 매력적인 캐릭터와 역동적인 전투 액션을 통해 차별화된 재미를 줄 것이라고 넥슨은 전했다.

넥슨은 이번 계약으로 '아주르 프로밀리아'의 국내 서비스 판권을 확보했으며, 운영, 서비스 및 마케팅 등 전반에 걸쳐 지원할 예정이다. 이와 함께 '아주르 프로밀리아'의 공식 홈페이지와 SNS 채널을 오픈하고, 세계관과 주요 캐릭터, '키보' 등 게임 주요 정보를 공개했다. 사전등록은 15일부터 공식 홈페이지를 통해 참여할 수 있다.

만쥬게임즈 린슈인 공동 대표는 "다양한 장르의 게임을 성공적으로 서비스해온 넥슨과 함께하게 되어 기쁘다"며 "넥슨과의 긴밀한 협업을 통해 유저분들의 기대에 부응하는 완성도 높은 게임을 선보이겠다"라고 전했다.

한편 만쥬게임즈는 2015년 설립돼 글로벌 흥행작 '벽람항로'를 통해 서브컬처 장르에서 독보적인 입지를 구축한 개발사다. 오리지널 게임 개발뿐만 아니라 애니메이션, 굿즈 등 다양한 미디어믹스 사업을 전개해 탄탄한 팬덤을 보유하고 있으며, 베테랑 개발진들과 함께 신작 '아주르 프로밀리아'를 개발하고 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

