이서진·김광규vs유재석·유연석, 치열한 경쟁..'2025 SBS 연예대상' 베스트 커플상 후보

기사입력 2025-12-15 16:32


[스포츠조선 조윤선 기자] 2025년의 마지막 예능대축제 '2025 SBS 연예대상 with 업비트'(이하 '2025 SBS 연예대상')가 30일(화) 밤 9시에 개최된다.

'2025 SBS 연예대상'은 올 한 해 '7일 7색' 무지개처럼 시청자들에게 웃음과 감동, 기쁨과 눈물, 설렘을 모두 선사했던 SBS 예능을 총결산하는 대축제로 꾸며져 전현무, 차태현, 이수지가 3MC로 나선다.

특히, 올해 SBS 예능은 '우리들의 발라드', '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진', '한탕 프로젝트-마이턴' 등 신규 예능부터 '미운 우리 새끼', '런닝맨', '틈만 나면,', '골 때리는 그녀들', '동상이몽2-너는 내 운명', '신발 벗고 돌싱포맨' 등 기존 예능까지 모두 큰 사랑을 받은 만큼 그 어느 해보다 'SBS 연예대상'에 대한 관심 또한 높아지고 있다.

이에 '2025 SBS 연예대상'은 더 많은 시청자들이 참여하고 즐길 수 있는 다양한 투표 이벤트와 라이브 스트리밍으로 함께 한다. 올해 'SBS 연예대상'은 '가장 신뢰받는 디지털 자산 거래소' 업비트와 함께 오늘(15일)부터 28일까지 총 14일간, '프리즘' 앱에서 진행되는 인기상 투표를 진행한다. 이번에 진행되는 투표는 '업비트 인기상' 부문으로 응원하는 예능인을 인기상 수상자로 직접 선정할 수 있다.


두 부문으로 진행되는 이번 인기상은 베스트 커플 UP상, 루키 UP상으로 기간 내 두 부문에서 가장 많은 표를 획득한 각 1팀(인)이 선정되며 수상자는 '2025 SBS 연예대상' 생방송에서 공개된다. 베스트 커플 UP상 후보는 김구라&서장훈, 김승수&임원희, 양세찬&지예은, 유재석&유연석, 이서진&김광규, 전현무&정재형, 루키 UP상 후보는 '골 때리는 그녀들' 멤버인 마시마 유, 벤, 이채연, 정예원, 한초임이다.

두 부문 모두 치열한 투표 경쟁이 예상되는 가운데, 최종 투표 결과는 '국가대표 디지털 자산 거래소 업비트'가 타이틀 스폰서로 참여하며, 리테일 미디어 플랫폼 PRIZM에서 국내 미치 글로벌 시청자들에게 모바일 생중계 되는 '2025 SBS 연예대상 with 업비트'에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

