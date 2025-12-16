[공식] 손나은, 소지섭과 호흡 어떨까…'김부장' 캐스팅 확정

기사입력 2025-12-16 09:17


[공식] 손나은, 소지섭과 호흡 어떨까…'김부장' 캐스팅 확정
사진 제공=제이와이드컴퍼니

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 손나은이 '김부장'에 출연한다.

손나은은 오는 2026년 첫 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '김부장'(극본 남대중, 연출 이승영·이소은)에서 상아 역을 맡았다.

'김부장'은 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장(소지섭)이 사랑하는 딸을 찾기 위해 절대 알려져서는 안 될 자신의 비밀을 드러내고 딸을 구하기 위해 모든 것을 거는 내용의 드라마다.

극 중 손나은은 김부장 회사에서 함께 일하는 직원이자 비밀을 간직한 상아 역을 맡았다. 그에게 숨겨진 사연은 무엇일지 궁금증을 자극한다.

손나은은 그간 '대풍수', '무자식 상팔자', '두번째 스무살', '신데렐라와 네 명의 기사', '저녁 같이 드실래요', '인간실격', '고스트 닥터', '대행사', '가족X멜로', '옥씨부인전' 등 장르를 넘나들며 꾸준히 연기 활동을 이어왔다.

특히, 손나은은 작품마다 다양한 얼굴을 보여주며 탄탄히 필모그래피를 채워왔다. 도회적인 매력의 재벌 3세부터 현실감 넘치는 장녀의 모습까지 연기 스펙트럼을 넓혀가며 자신만의 입지를 다져온 바, '김부장'을 통해 또 어떤 새로운 매력을 보여줄지 기대된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

