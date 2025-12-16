'티파니♥' 변요한, 새식구 생겼다 "데뷔 전임에도 불구하고 계약 체결"

기사입력 2025-12-16 09:43


'티파니♥' 변요한, 새식구 생겼다 "데뷔 전임에도 불구하고 계약 체결"

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김시온이 종합 엔터테인먼트사 TEAMHOPE와 전속 계약을 체결했다.

TEAMHOPE는 "김시온은 데뷔 전임에도 불구하고, 지금 이 시점에서 함께할 충분한 이유가 분명한 배우라고 판단했다. 여러 차례의 미팅과 테스트 과정에서 확인된 김시온의 감정 집중력과 카메라 앞에서의 자연스러운 존재감, 그리고 장면의 의도를 빠르게 이해하고 자신만의 해석으로 풀어내는 능력은 그의 성장 가능성을 확신하게 했다. TEAMHOPE는 김시온이 가진 잠재력이 더욱 넓은 무대에서 빛을 발할 수 있도록 체계적이고 진정성 있게 지원하겠다"고 전했다.

김시온은 한양대학교 연극영화학과에 재학 중이며, 지난 22년 한중 청년예술가 교류공연인 '달뜬 밤, 한 길로'에 참여했다. 이번 전속 계약을 계기로 본격적인 작품 활동에 나서며, 스크린과 브라운관을 향한 첫 행보를 시작할 예정이다.

한편, TEAMHOPE는 배우들의 다양한 활동을 열정적으로 지원하고, 미래가 기대되는 신인 배우를 발굴하며, 건강한 콘텐트를 매개로 대중에게 희망을 전달하고자 하는 비전 아래 설립된 종합엔터테인먼트사다. 배우 권율, 김진욱, 방효린, 변요한, 엄태구, 이가섭, 이주영, 이하늬와 종합격투기 선수 박현성과 최승우가 소속돼 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

2.

고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났다고"

3.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

4.

이은결, 故전유성 운구 직접 맡은 사연.."韓 최초 마술대회 후원"

5.

송혜교, 짧은 머리 제안받자마자 싹둑.."숏컷 전혀 두려울 게 없어"

연예 많이본뉴스
1.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

2.

고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났다고"

3.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

4.

이은결, 故전유성 운구 직접 맡은 사연.."韓 최초 마술대회 후원"

5.

송혜교, 짧은 머리 제안받자마자 싹둑.."숏컷 전혀 두려울 게 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민과 월드컵 결승까지 갈 수도" 홍명보호, 파워랭킹 15위 등극→멕시코의 극찬까지..."세계 최고 리그 선수들로 구성"

2.

사라진지 19년된 현대도 KS 6회 진출인데... 롯데는 아직도 5회. 내년에도 KS 진출 가능성은

3.

손흥민 초비상! 다시 길고 길었던 '무관의 늪' 빠지나...메시-뮐러 말고 또 '최악의 적' 추가, "그리즈만 MLS 제안 받았다"

4.

토트넘 전격 방출→손흥민 대신 메시 옆자리 '오피셜' 공식발표 임박! HERE WE GO 확인, "여러 제안 받았으나, 마이애미행 선택"[속보]

5.

'황희찬을 쫓는 분노의 추격자 5인' 이게 바로 아스널의 '무관 탈출' 의지…EPL 공홈 조명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.