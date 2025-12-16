[SC할리우드] '해리가 샐리를 만났을 때' 감독 부부 자택서 피살..용의자 子체포→트럼프 조롱까지 '충격'

기사입력 2025-12-16 10:27


[SC할리우드] '해리가 샐리를 만났을 때' 감독 부부 자택서 피살..용…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 조지영 기자] 미국 할리우드 거장 연출가로 손꼽히는 로브 라이너 감독 부부가 자택에서 살해됐고 두 사람을 살해한 용의자가 다름아닌 아들 닉 라이너로 지목돼 전 세계 충격을 안겼다.

로이터통신, NBC 로스앤젤레스 등은 14일(현지시각) 로브 라이너 감독과 그의 아내 미셀 싱어 라이너가 미국 로스앤젤레스 자택에서 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다고 보도했다.

이날 오후 3시 30분께 의료 지원 요청을 받고 출동한 LA 소방국 대원들이 로스앤젤레스 브렌트우드에 위치한 로브 라이너 부부의 자택에서 두 사람의 시신을 발견했다. 경찰은 유력한 용의자로 로브 라이너 부부의 차남 닉 라이너를 지목해 충격을 더했다.

로브 라이너 감독은 미국의 원로 배우이자 영화감독인 아버지 칼 라이너의 장남으로 1971년부터 1979년까지 CBS에서 방영된 시트콤 '올 인 더 패밀리'에서 마이크 역으로 데뷔한 이후 영화감독으로 전향해 '프린세스 비라이드' '어 퓨 굿 맨' '버킷리스트: 죽기 전에 꼭 하고 싶은 것들' 등을 연출했고 특히 '해리가 샐리를 만났을 때' '미저리' '스탠바이 미' 등을 통해 연출력을 인정 받으며 할리우드 거장으로 거듭났다. 미국의 영화 감독이자 배우인 페니 마셜과 1971년 결혼해 10년 만인 1981년 이혼했고 이후 사진작가 미셸 싱어 라이너와 만나 1989년 재혼했다.

그의 아들 닉 라이너는 미셸 싱어 라이너 사이에서 낳은 아들로 10대 초반부터 마약에 빠졌고 15세 무렵 재활 시설을 전전할 정도로 심각한 중독 증세를 보였다. 최근에도 중독 증세가 심해져 여러 주를 떠돌며 노숙 생활을 이어갔고 무엇보다 로브 라이너 부부가 피살되기 직전인 지난 14일 저녁, 파티에 참석한 닉 라이너가 부모와 말다툼을 벌인 사실이 알려지기도 했다.

로스앤젤레스 경찰청장은 "경찰은 이 사건을 밤새워 수사했고, 그 결과 사건 용의자인 닉 라이너를 구금할 수 있었다. 현재 그는 살인 혐의로 기소돼 보석금 400만 달러가 책정된 상태로 구금돼 있다"고 밝혔다.

충격적인 로브 라이너 부부의 피살 소식이 전해진 전 세계 팬들의 애도가 이어지고 있는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령의 망언 발언이 이어져 공분을 사기도 했다.

앞서 로브 라이너 감독은 미국의 민주당 지지자 중 하나로 도널드 트럼프 대통령을 공개적으로 비판해 왔다. 로브 라이너 감독의 사망 소식을 접한 도널드 트럼프 대통령은 개인 계정을 통해 "그는 다른 사람들에게 불러일으킨 분노로 사망했다. 그 원인은 '트럼프 정신이상 증후군'(TRUMP DERANGEMENT SYNDROME), 이른바 TDS라 불리는 정신을 마비시키는 질병 때문이다. (나를 향한) 그의 거대하고 굽히지 않는, 불치의 집착 때문이었다"고 조롱해 다시 한번 입방아에 올랐다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

2.

고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났다고"

3.

송혜교, 짧은 머리 제안받자마자 싹둑.."숏컷 전혀 두려울 게 없어"

4.

故 김철민 '행복·감사·사랑' 마지막 말 남기고 떠났다..폐암 투병 끝 사망, 오늘 4주기

5.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

연예 많이본뉴스
1.

박나래 갑질 논란, 55억 이태원 집 도둑 사건이 '방아쇠'였나[SC이슈]

2.

고준, 18년 무명 끝에 빛 봤는데 '반신마비' 날벼락…"배우 인생 끝났다고"

3.

송혜교, 짧은 머리 제안받자마자 싹둑.."숏컷 전혀 두려울 게 없어"

4.

故 김철민 '행복·감사·사랑' 마지막 말 남기고 떠났다..폐암 투병 끝 사망, 오늘 4주기

5.

"미친X, 인기 여기서 멈춰야" 박나래, 이영자도 경악한 '방송 불가' 술버릇 파묘

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 손흥민과 월드컵 결승까지 갈 수도" 홍명보호, 파워랭킹 15위 등극→멕시코의 극찬까지..."세계 최고 리그 선수들로 구성"

2.

사라진지 19년된 현대도 KS 6회 진출인데... 롯데는 아직도 5회. 내년에도 KS 진출 가능성은

3.

손흥민 초비상! 다시 길고 길었던 '무관의 늪' 빠지나...메시-뮐러 말고 또 '최악의 적' 추가, "그리즈만 MLS 제안 받았다"

4.

토트넘 전격 방출→손흥민 대신 메시 옆자리 '오피셜' 공식발표 임박! HERE WE GO 확인, "여러 제안 받았으나, 마이애미행 선택"[속보]

5.

'황희찬을 쫓는 분노의 추격자 5인' 이게 바로 아스널의 '무관 탈출' 의지…EPL 공홈 조명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.