"출연료 전액 기부" 박수홍, 24년 후원한 보육원 위해 나섰다..성탄절…

[스포츠조선 김소희 기자]방송인 박수홍이 연말과 크리스마스를 맞아 특별 기부 방송 프로젝트를 진행한다.
이번 라이브는 단순한 제품 판매를 넘어, 이용자가 기부 과정에 직접 참여할 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 박수홍은 "이번 이벤트는 제가 혼자 하는 기부가 아니라, 라이브에 참여하는 모든 분들이 함께 기부의 주체가 될 수 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
엔젤앤비는 그간 미혼모 센터 등에 지속적으로 기부 활동을 이어온 브랜드로도 알려져 있다.
김동은 엔젤앤비 대표는 "더 많은 고객이 기부에 자연스럽게 동참할 수 있도록 이번 라이브에서 전 제품을 최대 할인율과 혜택으로 준비했다"며 "이번 특별 기획전이 아이들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
카카오의 사회공헌 플랫폼 카카오같이가치에서 진행하는 기부 캠페인은 다양한 참여 방식으로 구성되었다. 이용자들은 ▲응원 댓글 1개당 1,000원이 기부되는 댓글 기부, ▲사용자의 직접 기부, ▲구매하면 기부가 되는 카쇼라 상품 구매, ▲박수홍과 함께하는 기부 봉사 활동 참여 등 4가지 중 원하는 방식으로 동참할 수 있다.
기부금은 애신보육원 아동들의 겨울철 난방비, 겨울방학 체험학습 및 사회 적응 프로그램, 신설 장애우 시설 '애신빌리지' 운영 및 비품 지원에 사용될 계획이다. 엔젤앤비 관계자는 "추운 겨울과 크리스마스를 앞두고 아이들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 박수홍 씨와 공동 프로젝트를 기획했다"고 밝혔다.
한편, 크리스마스 특별 기부 라이브는 오는 12월 23일 오전 10시 카카오쇼핑라이브 에서 진행되며, 누구나 참여해 기부에 동참할 수 있다.