'프로젝트 Y' 한소희 "사실상 내 첫 상업영화, 책임감 느끼고 촬영했다…

배우 한소희가 16일 서울 메가박스 코엑스에서 열린 영화 '프로젝트 Y' 제작보고회에 참석해 이같이 말했다.
한소희는 '프로젝트 Y'에서 평범한 일상을 꿈꾸며 위험에 뛰어드는 미선 역을 맡았다. 미선은 지난한 현실에서 탈출하기 위해 꿈꿔온 플라워샵을 인수하기 직전, 예상치 못한 사건으로 모든 것을 잃게 된다. 우연히 토사장의 숨겨진 검은 돈에 대한 정보를 입수한 미선은 친구 도경(전종서)과 함께 인생을 바꿀 단 한 번의 기회를 잡기 위해 완벽한 계획을 세운다.
"사실상 상업영화 첫 데뷔작이나 마찬가지라 책임감을 느꼈다"고 운을 뗀 한소희는 자신의 캐릭터 미선에 대해 "누구보다 자유를 꿈꾸고 일상적인 삶을 꿈꾸는 친구다. 도경이라는 믿을만한 친구와 곤란한 상황에 처해서 자기만의 인생을 개척해나가는 인물이다"라고 설명했다.
이어 전종서와의 호흡에 대해 "물 흐르듯 잘 찍었다. 뭔가 촬영 전에 신마다 이런 저런 얘기들을 많이 했다. 캐릭터 성격들이 확고해서 그것들이 융합되며 재미있는 신들이 많이 나왔다"고 전했다.
또 그는 "의상팀에서 콘셉트를 잡아주셔서 일단은 미선을 연기하는 입장에서 제 의견을 적극 반영해주셔서 감사했다"며 "옷 벌수가 많지는 않았다. 시그니처가 될만한 컬러나 패턴을 연구를 많이 했다. 소품도 큰건 아니고 직접 제 개인 화장품 파우치에 제 화장품을 채워서 만들어서 썼다. 생활감이 있어보이면 좋겠어서 그렇게 했다"고 설명했다.
한소희는 '부부의 세계'의 다경 역으로 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼고, 유수의 시상식을 휩쓸며 스포트라이트를 한 몸에 받았다. 이후 본격적인 액션 연기를 선보인 '마이 네임', 시대극과 크리처물이 합쳐진 복합 장르물 '경성크리처' 등의 작품에서 폭넓은 스펙트럼의 연기를 소화해 내며 더 주목받은 바 있다.
한편 내년 1월 21일 개봉하는 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 사건을 그린 범죄 엔터테이닝 무비다. 특히, 미선과 도경이 인생을 뒤흔들 완벽한 계획을 세우고 단 한 번의 기회를 잡는 순간, 돈과 금괴를 집요하게 추적하는 이들과 부딪히는 전개는 하이퍼 텐션을 완성하며, 범죄 오락 영화라는 장르적 매력을 극대화한다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com