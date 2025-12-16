이서진·최화정, '윤여정 중매'로 연애 결실 맺나 "둘이 잘 되면 100점" ('비서진')

기사입력 2025-12-16 14:42


이서진·최화정, '윤여정 중매'로 연애 결실 맺나 "둘이 잘 되면 100…

[스포츠조선 이우주 기자] '비서진' 최화정과 이서진이 재회한다.

19일 방송되는 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'에서는 배우 최화정이 게스트로 출연한다.

최화정에 대해 이서진은 "내가 선배님이 이상형이라는 얘기를 많이 했다"고 밝혔다. 실제로 이서진과 최화정은 윤여정이 중매해주려고 했던 사이. 이에 이서진은 "자기가 40살이고 내가 50살이면 괜찮은데 자기가 50살이고 선배가 60살이라 좀 그렇다'"고 밝혀 웃음을 안겼다는 후문이다.

이에 질세라 김광규 역시 최화정이 이상형이라 고백했지만 최화정은 "둘 사이에서 알아서 해결하는 거지"라고 개의치 않아했다.

김광규에게 "베이비"라고 부르며 다정하게 말을 건 최화정. 이에 심쿵한 김광규는 "저 어떠세요?"라고 물었고 최화정은 "괜찮지. 우리 베이비는"이라고 나긋나긋하게 말했다. 이에 이서진은 "정말 영혼 없이 대답하신다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


이서진·최화정, '윤여정 중매'로 연애 결실 맺나 "둘이 잘 되면 100…
차 안에서도 김광규는 "자기 편한대로 해"라는 최화정에 "자기?"라며 또 한번 심쿵한다. 그러자 이서진은 "원래 호칭 까다로울 때는 자기라고 해. 그걸 또 심쿵하게 받아들이지 마라"라고 팩폭을 날려 웃음을 더했다.

세 사람은 타로점도 보러 간다. 이서진과 최화정의 궁합에 대해 타로 전문가는 "둘이 잘되면 완전 백점"이라고 말해 눈길을 모은다. 이어 타로 전문가는 김광규에게 "바로 내일도 연애 가능"이라고 말했는데, 김광규는 "우리 둘이요?"라고 최화정과의 궁합으로 착각해 웃음을 자아낸다.

그런가하면 최화정은 "그날의 기후와 습도와 온도에 따라서 먹는 게 떠오르는 것도 굉장히 의미있따 생각한다"며 남다른 먹성을 보여줘 두 사람을 놀라게 한다.


한편, 최화정이 출연하는 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저-비서진'은 19일 밤 11시 10분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장]♥함은정과 결혼 후 첫 작품…김병우 감독, '대홍수'에 김다미 모성애 담는다(종합)

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

롭 라이너 감독 부부 살해한 친아들 체포..“아버지와 유대관계 없어”

4.

위메이드의 MMORPG '미르M', 내년 1월 중국에 정식 출시

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장]♥함은정과 결혼 후 첫 작품…김병우 감독, '대홍수'에 김다미 모성애 담는다(종합)

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

롭 라이너 감독 부부 살해한 친아들 체포..“아버지와 유대관계 없어”

4.

위메이드의 MMORPG '미르M', 내년 1월 중국에 정식 출시

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

2.

'정훈 은퇴 선언' 롯데 나머지 베테랑들 거취는 어떻게 되나?

3.

'대충격' 존 테리, 호텔 25층서 '극단적 선택' 생각했다…"그날 동료들이 날 데려가지 않았다면…"

4.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

5.

부산 KCC 이지스, 2025~2026시즌 시티 에디션 유니폼 착용

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.