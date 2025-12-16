안젤리나 졸리, 당당히 유방절제술 흉터 공개..."조기 검진 중요성 알리…

안젤리나 졸리, 당당히 유방절제술 흉터 공개..."조기 검진 중요성 알리기 위해"
[스포츠조선 정안지 기자] 할리우드 배우 안젤리나 졸리가 유방절제술 후 남은 흉터를 공개했다.
15일(한국시간) '타임' 측은 공식 SNS를 통해 안젤리나 졸리와 진행한 화보를 공개했다.
화보 속 졸리는 가슴이 드러나는 의상을 착용, 이어 손으로 가슴을 가린 채 촬영을 진행했다. 이 과정에서 유방절제술 후 남은 흉터가 드러나 눈길을 끈다.
졸리는 유전적 암 발병 소인으로 지난 2013년 양쪽 유방에 대해 선제적 절제술을 받았고, 2015년에는 양쪽 난소 절제술을 받았다.
졸리는 흉터를 공개한 이유에 대해 여성 암 사망 원인 1위로 꼽히는 유방암의 조기 검진 중요성을 알리기 위한 것이라고 밝혔다.
AFP통신에 따르면 졸리는 타임 프랑스 창간호와의 인터뷰에서 "나는 내가 사랑하는 많은 여성들과 이 흉터를 공유한다"며 "그리고 다른 여성들이 자신의 흉터를 공유하는 걸 볼 때마다 항상 감동을 받는다"고 말했다.
이어 "검진과 치료에 대한 접근성은 재정 상황이나 거주지에 따라 좌우되어선 안 된다"고 덧붙였다.
한편 졸리는 오는 2026년 2월프랑스에서 개봉 예정인 앨리스 위노쿠르 감독의 영화 '쿠튀르'(Coutures)에서 유방암 진단을 받은 미국인 영화감독 역을 맡았다.
