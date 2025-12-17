추성훈♥야노시호, 4개월에 한 번 만나는 계절부부 "유튜브 잘 돼 못 만…

추성훈♥야노시호, 4개월에 한 번 만나는 계절부부 "유튜브 잘 돼 못 만나" ('돌싱포맨')
[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱포맨' 야노시호가 추성훈과 쿨한 부부 사이를 밝혔다.
16일 방송된 SBS 예능프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 모델 야노시호, 이혜정, 박제니가 게스트로 출연했다.
추성훈은 일본에서 야노시호 그늘에 가려 산다고. 김준호는 "추성훈이 저랑 친구다. 오사카를 돌아다니는데 생각보다 많이 못알아봐서 놀랐다"고 폭로했고 야노시호는 "추성훈은 한국에서 인기가 많다. 일본에선 음?"이라고 말해 웃음을 안겼다.
이상민은 추성훈의 액세서리 사랑을 언급하며 "보통 가격이 아닌 제품들인데 그걸 사게 놔두냐"고 물었지만 야노시호는 "나는 몰랐다. 통장이 다르다"고 재산을 따로 관리한다고 밝혔다.
이상민은 "추성훈은 블랙카드도 있다"고 말했지만 야노시호는 "왜 블랙카드냐. 저는 골드카드다"라고 답답해했다. 김준호 역시 "추성훈이 지갑에 3천만 원을 들고 다닌다"고 폭로했고 야노시호는 "왜? 멋있어? 안 멋있다"고 토로했다.
야노시호는 "남편이 쇼핑 좋아하고 사랑이도 쇼핑 좋아한다. 사랑이한테 쇼핑이 필요하면 아빠한테 말하라 한다"며 "결혼 전에는 선물을 많이 사줬는데 결혼하고 난 다음에는 선물을 잘 안 사준다. 자기한테만 엄청 쓴다"고 서운해했다.
야노시호는 추성훈의 경기 중 부상에 대해 "지고 오면 마음이 아프다. 실연의 아픔처럼 마음이 너무 아프다"고 이야기하다 "이혼하셨으니까 잘 아시죠?"라고 물어 웃음을 안겼다. 그러면서 야노시호는 새신랑인 김준호, 이상민에게 "그렇게 배웠는데 왜 또 결혼을 했냐. 결혼의 힘든 점을 다 겪었는데 왜 힘든 길을 다시 가냐"고 말해 웃음을 더했다.
추성훈이 최근 유튜버로 변신하며 다행히 경기 중 다칠 일은 없지만, 오히려 야노시호의 속을 더 썩인다고. 추성훈은 유튜브 첫 영상에서 야노시호 허락 없이 정돈되지 않은 집을 공개해 화제가 됐다. 야노시호는 "그때는 제가 존중받지 못한다고 생각했다. 처음엔 받아들이기 힘들었는데 받아들이니 재밌는 일들이 많이 일어났다"고 덤덤하게 밝혔다.
추성훈 야노시호 부부는 계절이 변할 때나 만난다는 계절부부라고. 탁재훈은 "야노시호가 한국에 오면 추성훈이 기가 막히게 해외를 간다더라"라고 폭로했고 이상민도 "추성훈 씨가 왜 이렇게 유튜브를 열심히 하냐. 최대한 열심히 해야 1년에 4번을 만난다"고 몰아갔다.
야노시호는 "유튜브가 잘 되고 촬영이 정말 많아져서 3~4개월 동안 못 만났다. 지금은 저도 한국에 자주 와서 한 달에 한번 정도 본다"고 밝혔다.
김준호는 "추성훈이 전생에 나라를 구했나 보다"라며 "오사카 갔을 때도 전화를 안 하더라. 왜 안 하냐 했더니 상관 없다더라. 그건 우리한테 말도 안 되는 일"이라 밝혔다.
야노시호는 "좋은 점도 있다. 예전에는 너무 붙어있어서 싸웠는데 이제 떨어져 있으니까 서로에 대한 감사함이 생긴다"고 밝혔다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.