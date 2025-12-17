하이라이트, 18일 데뷔 첫 공연 실황 앨범 발매…레전드 라이브 향연

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 하이라이트(HIGHLIGHT)가 데뷔 첫 공연 실황 앨범을 선보인다.
하이라이트)는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공연 실황 앨범 'HIGHLIGHT LIVE 2025 <RIDE OR DIE> (하이라이트 라이브 2025 <라이드 오어 다이>)'를 발매한다.
'HIGHLIGHT LIVE 2025 <RIDE OR DIE>'는 하이라이트가 올해 7월부터 9월까지 서울·타이베이·마카오·마닐라·도쿄·방콕·쿠알라룸푸르 등 아시아 7개 도시에서 성황리에 진행한 2025 단독 콘서트 투어 'RIDE OR DIE'의 공연 실황이 담긴 라이브 앨범이다. 지난여름 레전드 히트곡의 향연으로 떼창과 함성을 이끌었던 공연의 감동을 음원으로 생생하게 되살린다.
이번 앨범에는 'Chains (체인스)', 'Switch On (스위치 온)', '가까이 (Stay), 'Shadow (그림자)', 'Sad Movie (새드 무비) (Korean Ver.)' 'We Up (위 업)', 'Dance With U (댄스 위드 유)', 'CELEBRATE (셀러브레이트)', 'Dream Girl (드림 걸)', '불러보지만', '없는 엔딩 (Endless Ending)', '비가 오는 날엔', '12시 30분', 'Drive (드라이브)', 'Good Day to You (굿 데이 투 유)', 'DAYDREAM (데이드림)', 'Fiction (픽션)', 'Shock (쇼크)', 'Feel Your Love (필 유어 러브)', '얼굴 찌푸리지 말아요', 'Don't Leave (돈 리브)', 'In My Head (인 마이 헤드)', 'Follow Me (팔로우 미)', 'Encore (앙코르)', 'Freeze (프리즈)'까지 투어 공연에서 선보였던 총 25곡이 수록된다.
음원과 함께 'HIGHLIGHT LIVE 2025 <RIDE OR DIE>'의 초회 한정반 앨범도 만날 수 있다. 올해 발매한 미니 6집 'From Real to Surreal (프롬 리얼 투 서리얼)'의 신곡부터 그간의 대표곡까지 망라한 풍성한 선곡으로 독보적인 라이브 무대를 완성했던 하이라이트는 축제를 방불케 했던 공연장의 열기를 이번 앨범으로 옮겨와 연말 팬들에게 특별한 선물을 전한다.
올해로 데뷔 16주년을 맞은 하이라이트는 미니 6집 타이틀곡 'Chains'로 성공적인 완전체 활동을 펼쳤으며, 팬송 'RAINBOW (레인보우)'로 변함없는 팬 사랑을 전했다. 또한 팬콘 'WELCOME TO THE HIGH-MART (웰컴 투 더 하이-마트)'와 아시아 투어 'RIDE OR DIE'를 성공적으로 마치며 글로벌 흥행 파워를 증명했다.
하이라이트의 첫 번째 공연 실황 앨범 'HIGHLIGHT LIVE 2025 <RIDE OR DIE>'는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 이어 하이라이트는 22일 공식 유튜브 채널을 통해 단체 라이브 방송을 진행하며 팬들과 함께 2025년을 되돌아보는 뜻깊은 시간을 가진다.