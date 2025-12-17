태연 맞아? 팬들 두 번 보게 만든 '확 달라진 무드'

기사입력 2025-12-17 14:37


태연 맞아? 팬들 두 번 보게 만든 '확 달라진 무드'

태연 맞아? 팬들 두 번 보게 만든 '확 달라진 무드'

태연 맞아? 팬들 두 번 보게 만든 '확 달라진 무드'

[스포츠조선 김준석 기자] 소녀시대 태연이 확 달라진 분위기의 근황을 전했다.

태연은 17일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 태연은 화이트 톤의 레이스 원피스와 니트 가디건을 매치한 채 청초하면서도 몽환적인 분위기를 자아내고 있다.

자연광이 스며든 야외에서 웅크린 포즈로 카메라를 바라보는 모습부터, 실내에서 셀카를 촬영한 컷까지 이전과는 또 다른 결의 감성이 담겼다.

특히 긴 흑발을 자연스럽게 늘어뜨린 헤어스타일과 은은한 메이크업은 소녀적인 이미지와 성숙한 무드를 동시에 살리며 시선을 사로잡는다.

꾸밈을 최소화한 듯한 스타일링에도 태연 특유의 섬세한 표정과 분위기가 더해져 '태연만의 세계관'이 완성됐다는 반응이다.

이를 본 팬들은 "처음 보고 태연인 줄 몰랐다", "분위기가 확 달라졌다", "요정 같다", "콘셉트가 아니라 그냥 일상인데도 화보 같다" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

한편, 태연은 지난 1일 솔로 데뷔 10주년 기념 앨범 '파노라마 : 더 베스트 오브 태연'을 발매했다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

논란의 이이경… ‘유재석 윗선’ 발언 진실공방·DM 추가 폭로 '겹악재'

2.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

3.

[공식]연매협도 박나래에 분노…"전매니저들에 사과해라"(전문)

4.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

5.

'나혼산', '9년 멤버' 박나래 손절 후 첫 단체사진 "열정 인수인계 완료"

연예 많이본뉴스
1.

논란의 이이경… ‘유재석 윗선’ 발언 진실공방·DM 추가 폭로 '겹악재'

2.

'조폭 연루설' 조세호, 김나영에 사기범 소개시켜줬다…방송 재조명[SC이슈]

3.

[공식]연매협도 박나래에 분노…"전매니저들에 사과해라"(전문)

4.

'55세' 조혜련, 뼈 있는 조언 "결혼 두 번 해보니...아니다 싶어도 해봐라"

5.

'나혼산', '9년 멤버' 박나래 손절 후 첫 단체사진 "열정 인수인계 완료"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

2.

"오버페이 없다" KIA의 대쪽 같은 기조, 시장도 이 선수 편이 아니다

3.

'흥민이형, 저도 미국 가요' 올 시즌 단 '2분' 출전...갑자기 메시-수아레스와 호흡? 골 못넣는 공격수의 인생 역전→인터 마이애미-산호세 '러브콜'

4.

"김하성 4년 710억 거절" 美 폭로, 도대체 왜?…"보라스 고객들에게 익숙한 패턴"

5.

헤쳐모여! '쏘니 영향력 막강'→토트넘 동료들 우르르 미국 간다…"히샬리송 올랜도 시티 연결"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.