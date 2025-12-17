'105만 구독자' 윤윤서, 13살 밖에 안됐는데...안타까운 사연 "7…

TV CHOSUN '미스트롯4'가 12월 18일(목) 밤 10시 첫 방송된다. '미스트롯' 시리즈는 송가인, 양지은, 정서주 등 걸출한 국민 트롯 디바들을 배출하며 대한민국을 대표하는 트롯 오디션으로 자리 잡았다. 한층 더 독해지고 뜨거워진 이번 시즌은 '원조 트롯 오디션', '트롯 명가'의 저력을 다시 한번 증명하며 올겨울 대한민국을 트롯으로 물들일 예정이다.
그중에서도 현역부 X를 향한 궁금증과 기대감이 뜨겁다. 현역부 X는 얼굴과 이름을 모두 가린 채, 오직 목소리로만 평가받고자 하는 현역 트롯 가수들이 모인 부서다. 그 어떤 편견이나 사전 정보도 허락되지 않는 냉정한 블라인드 심사인 만큼, 참가자들은 물론 마스터들까지 긴장감을 감추지 못하는 관문이다.
첫 방송에서는 현역부 X '봉천동 김수희'가 등장한다. 무대 위 블라인드가 내려오자 현역부 X 특유의 긴장감이 폭주하는 가운데, '봉천동 김수희'는 김수희의 '단현'을 열창한다. 장막을 뚫고 쏟아지는 강렬한 보이스에 마스터들은 일제히 탄성을 터트렸다고.
특히 양지은 마스터는 '봉천동 김수희'의 목소리를 듣자마자 폭풍 눈물을 쏟아내 이목을 집중시킨다. 양지은이 이토록 눈물을 쏟아낸 이유는 대체 무엇일까. '봉천동 김수희'는 올하트를 받고 자신의 정체를 밝힐 수 있을지 관심이 주목된다.
유소년부의 활약도 만만치 않을 전망이다. 첫 방송 최단 시간 올하트를 받은 참가자를 비롯해 마스터들로부터 "미쳤다! 신기할 정도로 잘한다", "천재다", "목소리 자체에 별이 있다"라는 경이로운 찬사를 이끌어낸 참가자들이 유소년부로 대거 등장하는 것.
냉철한 심사평으로 매 시즌 참가자들을 긴장하게 만드는 박선주 마스터마저 "이런 무대를 기다렸다"라며 감탄을 쏟아낸 참가자도 등장한다고 전해져 기대감을 높인다.
뿐만 아니라, 105만 구독자를 보유한 초등학교 6학년 트롯 신동 윤윤서도 유소년부로 무대에 오른다. 이날 윤윤서는 "7살 때 교통사고를 당했다"라며 "아픈 저를 돌봐주셨던 엄마에게 고맙다"라는 눈물겨운 사연과 감동의 무대를 전해 시청자들의 마음을 깊이 울릴 예정이다.
단 1초도 놓칠 수 없는 황홀경이 펼쳐질 마스터 예심. 이 모든 것을 확인할 수 있는 TV CHOSUN '미스트롯4' 첫 방송은 12월 18일(목) 밤 10시 시청자들을 찾아간다.