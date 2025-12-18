'응삼이' 故 박윤배..."폐섬유증 사망, 병원 갔을 땐 이미 늦어" 이…

|
[스포츠조선 김수현기자] 배우 박윤배가 세상을 떠난지 5년이 흘렀다.
당시 아들 박지만 씨는 "아버지는 늘 '난 전원일기 농촌총각 응삼이'라고 말씀하셨다"며 "소박하고 정겨운 아버지를 오래 기억해달라"고 전했다.
이후 2021년 방송된 TV조선 '스타다큐 마이웨이'에서 이계인은 "(박윤배가) 처음에 코로나19 확진인 줄 알았다고 하더라"라며 "병원에서 폐가 굳어서 가루가 되어가고 있다고 했다. 담배를 많이 펴서 그렇다. 병원에 갔을 때는 늦은 것"이라고 당시 상황을 전한 바 있다.
고인을 그리워하는 동료들의 눈물은 시간이 흘러도 계속됐다. 지난 2023년 tvN STORY '회장님네 사람들' 설특집에서는 드라마 '전원일기' 배우들이 모여 고인을 그리워했다.
'전원 일기'에서 영원한 양촌리 청년 응삼이 故 박윤배는 디지털 휴먼 기법으로 복원되어 시공간을 초월한 기적 같은 만남이 진행됐다.
완벽 재현된 박윤배의 모습과 목소리를 들은 출연자들은 놀라움을 감추지 못하고, "왜 거기 앉아있어", "너랑 술 많이 마셨다", "손 한번 잡아 볼 수 있어?" 등 추억을 회상하며 다양한 이야기를 나누다가 결국 오열을 터트렸다.
