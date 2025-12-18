[공식] "하고 싶은 거 다 해"…보법 다른 이찬혁, 단편영화 '더 스노…

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 이찬혁이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/
[스포츠조선 조지영 기자] 아티스트 이찬혁이 이번엔 단편 영화에 도전한다.
이찬혁이 참여하는 단편 영화 '더 스노우위시맨'(이승철·바닐라 감독, 현대자동차 제작)은 단순한 광고를 넘어 영화적 세계관까지 선사하는 현대자동차의 2026년 위시 캠페인의 첫 번째 작품이다. 지난 15년간 현대자동차가 고객들로부터 전달받은 수많은 소망을 하나의 서사와 세계관으로 결집해 러닝타임 11분의 단편 영화로 만들었다.
현대자동차의 브랜드 철학인 '휴머니티를 향한 진보'를 영화적인 문법으로 정교하게 풀어내며, 미래 모빌리티 기술이 고객의 소망을 늘 향하고 있음을 전달하기 위하여, '하고 싶은 것은 모두 이루어 나가는 아티스트 이찬혁과 협업을 진행했다. '더 스노우위시맨'은 자신만의 예술적 세계관을 확장하고 있는 대세 아티스트 이찬혁이 출연과 음악 제작을 맡아 독창성을 더했다.
이찬혁이 연기한 스노우위시맨은 차가운 첫눈에서 태어난 눈사람이지만, 사람들의 소원을 이루어 주는 따뜻한 존재이다. 여기에 현대자동차의 기술력을 엿볼 수 있는 반려견 같은 로봇 강아지 스팟의 합류로 '더 스노우위시맨'은 감성과 혁신, 기술개발까지 모든 것을 갖춘 작품으로 유튜브 공개 시점부터 온라인상에서 화제의 중심에 섰다.
유튜브로 영화를 관람한 관객들의 호평은 극장 개봉을 앞두고 있는 '더 스노우위시맨'에 대한 호기심을 불러일으키며, 이번 크리스마스 시즌 극장가를 따뜻하게 물들일 영화에 대한 기대감을 끌어올린다.
크리스마스 연휴 극장을 찾은 관객들이 11분간의 힐링을 받기 위해 '더 스노우위시맨'을 많이 찾을 것으로 기대를 모은다.
'더 스노우위시맨'은 사람들의 소원이 담긴 첫눈에서 만들어진 눈사람, 스노우위시맨(이찬혁)이 그의 로봇 반려견 스팟과 함께 모두의 소원을 이루어주는 현대자동차의 2025년 위시 캠페인 중 하나다. 이찬혁이 출연과 음악 제작에 나섰다. '더 스노우위시맨'은 크리스마스를 앞둔 오는 20일부터 28일까지 9일간 전국 롯데시네마에서 무료로 개봉한다.