나영석, '연봉 30억 직장인' 통 큰 쇼핑법..비싼 옷도 "막 살 거야…

기사입력 2025-12-18 16:08


[스포츠조선 조윤선 기자] 나영석 PD가 쇼핑의 매력에 푹 빠진 모습이 공개됐다.

17일 '채널 십오야' 채널에는 '연봉 30억 직장인의 쇼핑법'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 나PD는 박현용 PD, 김대주 작가와 함께 겨울맞이 쇼핑에 나섰다. '에그이즈커밍'의 패셔니스타로 불리는 박PD와 김대주는 나PD에게 어울리는 옷들을 적극적으로 추천했다.

이에 나PD는 "진짜 잘 추천해 준다. PD 그만두고 우리 퍼스널 쇼퍼 (콘텐츠) 이런 거 해라"라고 칭찬했다. 그러자 박PD는 "김태호 PD님이랑 할 거다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

또한 나PD가 "뭔가 촬영할 때 입으면 좋을 것만 같은 옷 없냐"며 옷을 살펴보자, 김대주는 "요즘은 그런 촬영도 안 하지 않냐. 버릇이다. 버릇"이라며 일침을 가해 웃음을 더했다.


나PD는 마음에 드는 옷을 입고 거울 앞에 섰는데, 이때 박PD는 "가격을 지금 봤다"며 놀란 표정을 지었다. 높은 가격을 확인한 나PD 역시 "최근 반년 중에 가장 불편했다"며 화들짝 놀라는 모습을 보였다.

그러나 나PD는 옷을 입은 자신의 모습에 만족한 듯 "나 되게 멋있다는 생각했다"면서 "나 꽤 괜찮은 남자일 수도"라며 자신감을 드러냈다. 이어 "나 오늘 막 살 거다. 쭉쭉 좀 더 줘 봐라"라며 쇼핑에 점점 빠져들었다.

이를 본 제작진은 "눈 돌았다. 큰일 났다"라며 걱정했고, 나PD는 "거기(영상 제목)에 그렇게 써라. '연봉 30억 직장인의 쇼핑'"이라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

