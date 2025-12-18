"남친 왜 없어?"…최화정, 선우용여 직격에 '당황'…"원하지 않아"→"결혼은 안해도 남친은 필요해"(최화정이에요)
[스포츠조선 고재완 기자] "결혼은 안 해도 돼, 그래도 남자친구는 있어야 돼."
배우 선우용여가 18일 최화정의 유튜브 채널 '안녕하세요 최화저이에요'의 '선우용여 최화정이 알려주는 뷔페 뽕뽑는 비법 대공개 (인생조언,잘죽는법)'라는 제목의 영상에 출연했다.
영상에 등장한 선우용여는 직계 후배라고 말한 최화정 앞에서 '연애·돈·노후' 3단 직진 화법을 꺼냈다. 결혼관부터 베풂의 기준, 그리고 '잘 죽는 법'까지. 말은 짧았고 메시지는 강했다.
이날 선우용여는 최화정에게 "결혼은 안 해도 좋아"라고 말하면서도 "남자친구는 있어야 돼"라고 단칼에 정리했다. 최화정이 "없어요. 원하지도 않아"라고 답하자, 선우용여는 "안 돼"라며 다시 한 번 못 박았다.
본인의 러브스토리도 덧붙였다. 소개로 인연이 시작됐고, 첫 통화에서 사투리에 놀라 끊었다가도 결국 호기심이 생겼다고. 또 "만나는 여자 있는데 내가 사귀자고 하면 다 끊겠다고 해서 만나게 됐다"고 했고 최화정은 "멋있는 플러팅"이라고 반응하는 장면도 이어졌다.
다음 화두는 '돈'과 '관계'였다. 선우용여는 "주고 싶으면 줘. 달라고 할 때 주지 말아야 돼"라며 기준을 분명히 했다. 그러면서 "달라고 할 때 주는 거는…(상대를) 망치는 거"라고 직설했다.
베풂에 대해서는 불교식 표현으로 결론을 냈다. "베풀었을 때는 뭘 바라지 말고 베풀어야 돼", "무상보시"라는 말로 '대가 없는 베풂'을 강조했다. 마지막은 결국 '나'였다. 선우용여는 "부모도 소중하고 형제도 소중하지만 제일 소중한 건 나야"라고 정리했다.
가장 강한 문장은 노후 파트에서 나왔다. 선우용여는 "절대 요양원에 들어가지 마"라고 말한 뒤, "정신이 오락가락하라 해도 난 내 집에서 죽을 거야"라고 했다.
대신 현실적인 대안을 붙였다. "사람을 둬야지"라며 돌봄 인력을 두는 방식이 필요하다고 언급했고, "자식들은 다 바쁘다"는 취지의 말로 '가족만 바라보지 않는 노후'도 이야기했다.
