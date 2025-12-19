옥주현 "도마 위에 올라 다진마늘 돼" 기획사 불법운영·캐스팅 논란 심경

[스포츠조선 이우주 기자] '조목밤' 옥주현이 자신을 둘러싼 논란들에 대처하는 방법을 밝혔다.
18일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서는 '가수 옥주현이 출연했다.
조현아는 "내 주변 사람들은 다 언니를 좋아한다"고 말했고 옥주현은 "난 내가 가까운 사람한테 집중하는 거같다. 사람들이 나를 다가오기 어려운 존재로 보지 않냐. 예전에는 그게 외로웠는데 어느 순간 되니까 그냥 편하다는 생각이 들었다"고 밝혔다.
옥주현은 "나는 다정함이 병인 사람이었다. 근데 어느날부턴가 많이 겪다보면 오히려 큰일에는 덤덤해지는 거 같다. 더 유명해질수록 어떤 사건에 우르르 가서 도마 위에 오르기도 하고 그 안에서 다진 마늘 같은 존재가 되기도 하고. 절구통에 들어가 있는 거 같다"고 고백했다.
옥주현은 "근데 가만히 빠져나와서 바라보게 되는 거 같다. 그러면서 생각한다. '내가 뭘 잘했고 뭘 잘못했고 뭘 놓쳤지?'"라며 "나는 태생이 F인데 직업 때문에 어쩔수없이 T처럼 이성적으로 판단하게 된다. 스스로 나를 굳이 우울에 빠지지 않게 한다"고 털어놨다.
한편, 옥주현은 최근 미등록 상태에서 연예기획사를 운영한 혐의로 결국 검찰에 넘겨졌다. 옥주현은 자신이 설립한 연예기획사 TOI엔터테인먼트(TOI)를 대중문화예술기획업자 등록 없이 운영한 혐의를 받고 있다. 당시 옥주현 측은 "회사 설립 초기인 3년 전 등록을 준비하며 온라인 교육까지 이수했지만 행정 절차에서 누락이 발생한 것으로 보인다"며 "법적 절차를 의도적으로 회피하거나 불법적으로 회사를 운영한 것은 결코 아니다"고 해명했다.
그런가하면 옥주현은 과거 불거진 인맥 캐스팅 논란에 대해서도 여러 차례 해명한 바 있다. 옥주현은 "내가 어떤 걸 조장하거나 내 힘을 발휘했다고 하기엔 저는 대통령도 아니고 일개 뮤지컬 배우"라며 떳떳함을 드러냈다.