오은영 에르메스 VVIP설도 해명해준 김주하...애틋한 21년 인연 공개 ('데이앤나잇')

기사입력 2025-12-19 10:08


오은영 에르메스 VVIP설도 해명해준 김주하...애틋한 21년 인연 공개…

[스포츠조선 이우주 기자] "그때는 암, 그러면 죽는 거였어요"

정신건강의학과 전문의, 의학박사 오은영이 MBN '김주하의 데이앤나잇'을 통해 의사가 된 결정적인 계기를 밝힌다.

MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매거진 오피스 '데이앤나잇' 편집국을 콘셉트로 김주하가 편집장, 문세윤과 조째즈가 에디터가 되어 각계각층 셀럽들을 인터뷰하고 다양한 현장을 직접 취재하는 형식을 통해 새로운 형태의 '토크테인먼트'를 펼친다.

오는 20일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 5회에서는
정신건강의학과 전문의, 의학박사 오은영이 중1 때 겪은 아버지의 위암 진단과 그로 인해 의사를 장래 희망으로 삼은 이야기를 꺼내놓는다. 오은영이 중1 때 아버지가 갑자기 통장을 건네며 "내일 수술 들어간다. 만일 무슨 일이 생기면 대학교 등록금 정도는 준비되어 있으니 동요하지 말고 잘 지내라"라고 전했던 충격적인 일을 털어놓은 것.

그제야 아버지가 위암 진단을 받은 것을 알게 됐다는 오은영은 "그때는 암, 그러면 죽는 거였다"라고 당시 심각했던 상황을 전한 뒤 "만약에 우리 아버지 건강을 회복시켜 주신다면 열심히 공부해서 몸과 마음이 아픈 환자와 가족을 위해 내 평생 최선을 다하겠습니다"라고 간절하게 기도했던 일을 토로한다. "사람은 신용이 있어야 합니다"라는 유쾌한 한마디를 남긴 오은영은 그날 이후 공부가 하기 싫을 때도 기도의 약속을 떠올리며 최선을 다했다고 알려 훈훈함을 자아낸다.

오은영은 20여 년 전 의대 정원 172명 중에 여자가 28명일 정도로 의료계에서 여성의 입지가 좁았던 시절 겪은 남녀 차별 사연도 공개한다. 오은영은 레지던트로 근무할 때 "같은 의사 가운을 입어도 남자는 선생님, 여자는 아가씨로 불리곤 했다"라며 당시 분위기를 설명한 것. 하지만 그럼에도 불구하고 의사 자리를 지킨 이유를 설명해 감동을 안긴다.

또한 오은영은 김주하와의 21년 우정 스토리를 풀어놓던 중 직접 나서서 "제가 김주하 앵커의 친언니나 다름없다"라며 든든한 언니미를 폭발시킨 사연을 전한다. 마지막으로 오은영은 "좋은 친구가 있는 사람이 행복한 사람"이라는 말에 21년 절친 김주하의 손을 꼭 잡고 울컥한다. 오은영과 김주하의 가슴 찡한 우정 스토리가 궁금증을 모은다. 오은영은 과거 초고가 명품 브랜드인 에르메스만 이용하는 VVIP라는 설에 김주하가 대신 해명에 나설 정도로 깊은 인연을 맺었다.

제작진은 "오은영 박사는 진솔한 토크와 따뜻한 공감으로 3MC는 물론 시청자들의 마음까지 어루만질 예정이다"라며 "그 어느 때보다 진솔한 이야기가 담길 '김주하의 데이앤나잇' 5회를 꼭 지켜봐 달라"라고 전했다


한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

2.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

3.

박나래·키 이어 입짧은햇님도 활동 중단 "주사 이모, 의사인 줄 알았다" [전문]

4.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

연예 많이본뉴스
1.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

2.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

3.

박나래·키 이어 입짧은햇님도 활동 중단 "주사 이모, 의사인 줄 알았다" [전문]

4.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

"박항서 뛰어넘었다" 베트남 新국민영웅 식사마, '0-2→3-2' 기적의 역전 우승, '동남아 최초' 3개대회 우승 금자탑

2.

원정경기 마치고 귀가하다 그만…황희찬 후배, 교통사고로 향년 21세에 황망한 죽음

3.

'진짜 오죽하면' 국대 반대했을까, 밈이 되어버린 132억 계약의 현실

4.

조롱 또 조롱! "우리가 손흥민급을 어떻게 데려와요"…'불신 팽배' 돌아선 팬들→이적시장 참패 예상

5.

'韓 최초 혼혈' 카스트로프! '日 선수 쳐내고' 전술 핵심 지목…공격적 포지션 변경→"핵심적인 역할 맡는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.