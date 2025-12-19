'왕과 사는 남자' 장항준 "♥김은희가 당장 해보라고 추천, 난 점집 안 가" 폭소

기사입력 2025-12-19 11:27


'왕과 사는 남자' 장항준 "♥김은희가 당장 해보라고 추천, 난 점집 안…
19일 용산CGV에서 열린 영화 '왕과 사는 남자'의 제작보고회. 장항준 감독이 인사말을 하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.12.19/

[스포츠조선 안소윤 기자] 장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자'를 연출하게 된 계기를 전했다.

장항준 감독은 19일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '왕과 사는 남자' 제작보고회에서 "원래 잘 나가는 사람의 말을 듣게 되지 않나"라며 "김은희 작가가 촉이 좋다"라고 했다.

2026년 2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.

'왕과 사는 남자'는 한국영화 최초로 단종의 숨겨진 이야기를 중점적으로 다룬 작품이다. 장 감독은 "사실 처음 작품 제안을 받고 많이 망설여졌다. 지금도 그렇지만, 당시 영화계 사정이 그렇게 좋지 않았고 '사극'이란 특수성 때문에 고민이 됐다"며 "근데 곰곰이 생각해 보니 '단종'이 다뤄져 본 적이 없더라. 이건 한 번 해보면 좋지 않을까 싶어서, 집(김은희 작가)에 이야기를 했더니, 하라고 하더라(웃음). 명이 내려왔고, 그분이 촉이 좋다. 원래 잘 나가는 사람의 말을 듣게 되지 않나. 기왕 하는 거 신선한 캐스팅을 꾸려서 잘 해내고 싶었다"고 말했다. 그러면서 "저는 점집에 안 가고, (김은희 작가에) 물어본다"고 너스레를 떨었다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

3.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

4.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

3.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

4.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

"박항서 뛰어넘었다" 베트남 新국민영웅 식사마, '0-2→3-2' 기적의 역전 우승, '동남아 최초' 3개대회 우승 금자탑

2.

원정경기 마치고 귀가하다 그만…황희찬 후배, 교통사고로 향년 21세에 황망한 죽음

3.

조롱 또 조롱! "우리가 손흥민급을 어떻게 데려와요"…'불신 팽배' 돌아선 팬들→이적시장 참패 예상

4.

'진짜 오죽하면' 국대 반대했을까, 밈이 되어버린 132억 계약의 현실

5.

'韓 최초 혼혈' 카스트로프! '日 선수 쳐내고' 전술 핵심 지목…공격적 포지션 변경→"핵심적인 역할 맡는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.