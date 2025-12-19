'왕과 사는 남자' 장항준 "♥김은희가 당장 해보라고 추천, 난 점집 안…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 장항준 감독이 영화 '왕과 사는 남자'를 연출하게 된 계기를 전했다.
2026년 2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.
'왕과 사는 남자'는 한국영화 최초로 단종의 숨겨진 이야기를 중점적으로 다룬 작품이다. 장 감독은 "사실 처음 작품 제안을 받고 많이 망설여졌다. 지금도 그렇지만, 당시 영화계 사정이 그렇게 좋지 않았고 '사극'이란 특수성 때문에 고민이 됐다"며 "근데 곰곰이 생각해 보니 '단종'이 다뤄져 본 적이 없더라. 이건 한 번 해보면 좋지 않을까 싶어서, 집(김은희 작가)에 이야기를 했더니, 하라고 하더라(웃음). 명이 내려왔고, 그분이 촉이 좋다. 원래 잘 나가는 사람의 말을 듣게 되지 않나. 기왕 하는 거 신선한 캐스팅을 꾸려서 잘 해내고 싶었다"고 말했다. 그러면서 "저는 점집에 안 가고, (김은희 작가에) 물어본다"고 너스레를 떨었다.
