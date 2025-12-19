중고교 e스포츠 최강 가리는 '2025 전국중고교대회 전국결선', 20~21일 대전이스포츠경기장에서 개최

최종수정 2025-12-19 11:57

중고교 e스포츠 최강 가리는 '2025 전국중고교대회 전국결선', 20~…



한국e스포츠협회는 '2025 전국중고교대회 전국결선'을 20~21일 양일간 대전이스포츠경기장에서 개최된다고 밝혔다.

지난 11월 개최된 전국중고교대회 전국본선에는 '리그 오브 레전드'(이하 LoL) 종목에선 중고등통합부 30개팀, 'FC 온라인' 종목은 중등부 14명, 고등부 29명이 각각 참가했다. 본선 결과 각 부문별 상위 4개팀(또는 선수)이 결선 진출을 확정했다. 'LoL' 중고등통합부 결선 진출 팀은 은평메디텍고등학교, 계룡디지텍고등학교, 선인고등학교, 초지고등학교이며, 'FC 온라인' 중등부는 구미중학교, 대전대신중학교(2명), 창원중학교, 고등부는 계룡디지텍고등학교, 세종고등학교, 인천영선고등학교, 충북공업고등학교다.

중고등학교 이스포츠 최강자를 가리는 전국중고교대회 전국결선에선 2개 종목 모두 3전 2선승제 토너먼트 방식으로 진행된다. 대회 1일차에는 오전 10시부터 'FC 온라인'과 'LoL' 4강 경기가 펼쳐지며, 2일차에는 오후 1시부터 각 부문별 결승과 3~4위전이 진행될 예정이다.

각 종목별 1위팀에는 문화체육관광부장관상이 수여된다. 아울러 'LoL' 중고등통합부 우승팀에는 상금 500만 원이 수여되며, 'FC 온라인' 중고등부 각 우승팀에는 상금 200만 원이 지급된다. 대회 종합 MVP에게는 상금 30만 원이 주어진다. 총상금은 3000만원이다.

이번 대회는 중고교이스포츠 공식 유튜브, 치치직, SOOP을 통해 생중계 된다. 아울러 생방송 시청자를 위한 이벤트도 마련된다. 경기 중 라이브 화면에 노출되는 마스코트 '유노&콩이'를 캡처해 인증하면, 추첨을 통해 당첨자에게 넥슨 캐시 5000원 쿠폰을 지급된다.

2025 전국중고교대회는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관하며, 한국콘텐츠진흥원, 라이엇게임즈, 넥슨코리아, 삼성전자, 시디즈, 골스튜디오, SK텔레콤, 로지텍, MSI가 후원한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

3.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

4.

윤석화, 뇌종양 투병 중 별세…항암 거부하며 "일주일 살더라도 나답게"

5.

탁재훈, 럭셔리 제주 집 공개...'돌싱포맨' 폐지 심경 밝힌다 ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

3.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

4.

윤석화, 뇌종양 투병 중 별세…항암 거부하며 "일주일 살더라도 나답게"

5.

탁재훈, 럭셔리 제주 집 공개...'돌싱포맨' 폐지 심경 밝힌다 ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 월드시리즈 우승 보너스만 7억 받는다' 이래서 대감집이 좋구나

2.

"토트넘 상대하고 싶지 않았다" 손흥민 초대박! 빅클럽 못 간 이유 전격 공개…벽화로도 부족→'레전드' 동상 세워야 '감동' 물결

3.

23년,29년,31년만에 황금장갑 받았는데... 여전히 31년,24년,15년간 못받은 포지션있다니. LG 황금시대에 결실맺을까

4.

'김우성 3개월 징계' 정몽규 KFA 회장, FIFA에서 '외계인 주심' 만났다…심판 개혁 칼 꺼내나, '발전과 협력' 이례적 언급

5.

"1도움→1PK 유도" '바뮌 저격' 이재성 또 원맨쇼, 삼순스포르 2-0 제압…마인츠 사상 첫 16강 진출 선물

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.