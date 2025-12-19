중고교 e스포츠 최강 가리는 '2025 전국중고교대회 전국결선', 20~…

한국e스포츠협회는 '2025 전국중고교대회 전국결선'을 20~21일 양일간 대전이스포츠경기장에서 개최된다고 밝혔다.
지난 11월 개최된 전국중고교대회 전국본선에는 '리그 오브 레전드'(이하 LoL) 종목에선 중고등통합부 30개팀, 'FC 온라인' 종목은 중등부 14명, 고등부 29명이 각각 참가했다. 본선 결과 각 부문별 상위 4개팀(또는 선수)이 결선 진출을 확정했다. 'LoL' 중고등통합부 결선 진출 팀은 은평메디텍고등학교, 계룡디지텍고등학교, 선인고등학교, 초지고등학교이며, 'FC 온라인' 중등부는 구미중학교, 대전대신중학교(2명), 창원중학교, 고등부는 계룡디지텍고등학교, 세종고등학교, 인천영선고등학교, 충북공업고등학교다.
중고등학교 이스포츠 최강자를 가리는 전국중고교대회 전국결선에선 2개 종목 모두 3전 2선승제 토너먼트 방식으로 진행된다. 대회 1일차에는 오전 10시부터 'FC 온라인'과 'LoL' 4강 경기가 펼쳐지며, 2일차에는 오후 1시부터 각 부문별 결승과 3~4위전이 진행될 예정이다.
각 종목별 1위팀에는 문화체육관광부장관상이 수여된다. 아울러 'LoL' 중고등통합부 우승팀에는 상금 500만 원이 수여되며, 'FC 온라인' 중고등부 각 우승팀에는 상금 200만 원이 지급된다. 대회 종합 MVP에게는 상금 30만 원이 주어진다. 총상금은 3000만원이다.
이번 대회는 중고교이스포츠 공식 유튜브, 치치직, SOOP을 통해 생중계 된다. 아울러 생방송 시청자를 위한 이벤트도 마련된다. 경기 중 라이브 화면에 노출되는 마스코트 '유노&콩이'를 캡처해 인증하면, 추첨을 통해 당첨자에게 넥슨 캐시 5000원 쿠폰을 지급된다.