[인터뷰②] '만약에 우리' 문가영 "'14살 연상' 구교환과 ♥멜로? 나이 차 전혀 못 느껴"

기사입력 2025-12-19 16:40


[인터뷰②] '만약에 우리' 문가영 "'14살 연상' 구교환과 ♥멜로? …
사진 제공=㈜쇼박스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 문가영이 영화 '만약에 우리'를 통해 구교환과 멜로 호흡을 맞춘 소감을 전했다.

문가영은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "교환 오빠는 모든 연예인들이 함께 작업하고 싶어 하는 배우"라며 "말로 표현할 수 없는 귀여움과 재치가 있다"고 했다.

31일 개봉하는 '만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애로, '82년생 김지영'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았다. 문가영은 고달픈 서울살이에도 자신의 꿈을 놓지 않고 한 걸음씩 나아가는 대학생 정원을 연기했다.

문가영은 14살 연상 구교환과 현실 첫사랑 로맨스 호흡을 맞췄다. 그는 "교환 오빠는 좋은 선배이자, 배우다. 말로 표현할 수 없는 타고난 귀여움과 멋진 재치를 갖고 있지 않나. 오빠는 모든 연예인들이 함께 작업을 하고 싶어 하는 배우다. 저도 오빠랑 작업을 한다고 했을 때, 주변 남자 배우들이 너무나 부러워했다. 여자 배우들에게도 인기가 많지만, 남자 배우들에게도 인기가 많다"고 말했다.

구교환과의 큰 나이 차로 인한 부담감은 없었는지 묻자, 문가영은 "전혀 없었다"고 답했다. 이어 "제 필모를 보면 아시겠지만, (이) 종석 오빠, (유)연석 오빠 등 좋은 선배들과 호흡을 맞춰서 많은 걸 배웠다. 그래서 교환 오빠와의 호흡에도 전혀 의문점이 없었다. 워낙 배우로서도 팬이었고, 꼭 함께 연기 호흡을 맞추고 싶었다"고 강조했다.

또 현장에서 보고 느낀 구교환만의 장점에 대해서도 언급했다. 문가영은 "오빠는 순발력이 뛰어난 것 같다. 말하면서도 계속 새로운 아이디어가 나오더라. 현장에서 끊임없이 생각하는 게 제 눈에도 보일 정도다. 보통 저는 촬영장에 한 번 들어가면 잘 안 나오고 가만히 앉아 있는데, 오빠는 세트장 안을 돌아다니면서 생각을 정리하더라. 그럼 저는 그 모습을 보며 오빠가 무슨 생각을 하는지 구경한다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

현역 연예인 최초 사형 집행..中 30대 男배우 장이양 총살형 ‘1년 전 충격 사건’

2.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

3.

전현무, 차 안에서 링거 맞는 모습 포착…'주사이모 게이트' 연루됐나

4.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

5.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

연예 많이본뉴스
1.

현역 연예인 최초 사형 집행..中 30대 男배우 장이양 총살형 ‘1년 전 충격 사건’

2.

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

3.

전현무, 차 안에서 링거 맞는 모습 포착…'주사이모 게이트' 연루됐나

4.

[종합] '1세대 연극 스타' 윤석화, 오늘(19일) 별세…향년 69세

5.

[SC현장] "♥김은희 촉 좋아"…'왕과남' 장항준 감독, 유해진·박지훈 손 잡고 흥행 도전(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"메시는 메시, 나는 나" '50년' 한번 등장 미친 재능! 야말, 드디어 지존과 정면 충돌…스페인-아르헨 '피날리시마', 내년 3월 열린다

2.

[공식발표]'충격적 결단' FA 신청했던 2266안타 베테랑, 왜 현역 은퇴 결정했나

3.

"네가 리틀 손흥민이야!" 눈물 그렁그렁…"형이 너무 그리울 거야"→영어도 못 하는데, 손흥민이 적응 도와

4.

132억 삼성 몸값으로 키움 3팀 만든다. 샐러리캡 상위 4팀 모두 PS행. 두산,KT가 FA시장 큰손인 이유

5.

"홍명보 감독, 축구 꿈나무 20명에게 꿈 선물"…홍명보장학재단, 제24회 장학금 수여식 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.