세계적 레전드 축구 스타, 9살 연하 모델→친동생 아내→동생 장모까지 '…

22일 저녁 8시 방송되는 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'는 새 MC 이상엽의 합류와 함께 한층 업그레이드된 모습으로 시청자들을 찾는다. 특히 이번 11회 방송부터는 장성규 팀과 이상엽 팀, 두 팀의 조사원들이 한 주간 발굴한 충격적인 사건들을 MC 두 사람이 대표로 소개하며 불꽃 튀는 1위 쟁탈전을 펼친다. 시작부터 승리를 향한 치열한 승부욕이 폭발한 가운데, 그 열기만큼이나 파격적인 주제 '글로벌 막장 불륜'이 도파민을 제대로 자극할 예정이다.
이날 방송에서는 상식을 완전히 벗어난 '금단의 불륜 사건'들이 연이어 공개된다. 그중 하나는 온 나라를 떠들썩하게 만들었던 40대 유력 여성 정치인의 불륜 스캔들이다. 이 사건은 여성 정치인의 남편이, 아내와 불륜남이 나체 상태로 침대에 함께 있는 현장을 급습하며 만천하에 공개됐다. 여기에 두 사람의 관계가 '모자지간'이라는 사실이 밝혀지며 큰 파문을 일으켰다. 또한 2024년 SNS를 뜨겁게 달군 한 채소 가게의 CCTV도 공개된다. 여기에는 강렬한 키스 등 손님이 있는데도 노골적인 애정 행각을 벌이는 남녀의 모습이 고스란히 담겼다. 대놓고 불륜을 저지르던 상간녀의 충격적인 정체는 모두를 경악하게 만든다. 장성규는 "진짜 최악이다", "미치겠다 진짜..."라며 충격을 넘어선 공포의 리액션을 쏟아내고, 이상엽은 "믿는 도끼에 발등이 찍히다 못해 떨어져 나갔다"며 분노를 터뜨린다.
'셀럽들의 불륜 스캔들'도 빠질 수 없다. 장성규는 "이상엽 씨가 가장 좋아하는 스포츠가 축구 맞죠?"라며 그를 겨냥한 비장의 카드를 꺼낸다. 바로 세계적인 레전드 축구 스타의 '불륜 해트트릭' 사건이다. 이 축구 선수는 9살 연하의 미인대회 출신 모델, 친동생의 아내, 심지어 동생의 장모님까지 상대를 가리지 않고 불륜을 저지른 것으로 밝혀진다. 그러자 이상엽은 곧바로 장성규가 좋아하는 스포츠, 야구선수 스캔들로 반격에 나선다. 국가대표에 최다승 투수상까지 수상한 프로야구 에이스가, 성인용 비디오(AV) 여배우와 불륜을 저질렀다는 것이다. 두 사람이 호텔에서 밀회를 즐기는 장면이 언론에 포착되며 커다란 파장을 일으켰다. 과연 불륜으로 나락 간 축구 스타, AV 여배우와 불륜에 빠진 야구 스타는 누구일지, 그 정체는 '하나부터 열까지' 방송을 통해 확인할 수 있다.
이 밖에도 이번 방송에서는 상상도 못 할 물건 때문에 검거된 불륜 사건, 전 세계 불륜 발생률 1위 태국의 사건, 자매의 치정 청부 살인극, 아들의 약혼녀를 뺏은 아빠, 팬과 바람난 인플루언서 등 입을 다물 수 없는 글로벌 막장 불륜의 끝판왕 사례들이 총망라된다. 한순간도 눈을 뗄 수 없는 충격과 분노 그리고 경악의 연속, 새 MC 이상엽과 함께 더 독해진 '하나부터 열까지'는 12월 22일 월요일 저녁 8시 티캐스트 E채널에서 방송된다.