[인터뷰④]강태오 "로코장인? 감사하지만 과분…액션·운동선수 욕심"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 강태오가 자신만의 연기 색깔과 앞으로의 방향에 대해 전했다.
'조선로코 녹두전', '이상한 변호사 우영우', '감자연구소' 등 로맨틱 코미디 장르에서 두각을 드러내며 이제는 '로코 장인'이라는 수식어도 따라붙고 있다. 이에 대해 강태오는 "그렇게 말씀해 주시는 것만으로도 너무 감사하고, 사실 과분한 표현이라고 생각한다"며 겸손한 반응을 보였다.
|
또 "한 이미지로만 보이는 건 아쉽다"며 "강태오가 반삭을 하면 또 다른 캐릭터가 될 수 있고, 장발을 기르면 전혀 다른 모습이 될 수도 있다. 잘생기고 못생긴 걸 떠나서 이런 다양한 얼굴을 가지고 있다는 걸 보여주고 싶다"고 말했다.
이어 "로맨스도 지금 나이에 할 수 있는 로맨스가 있고, 10년 뒤에 어울리는 로맨스도 있을 거라 생각한다. 그때의 모습도 기대해 주셨으면 한다"고 전했다.
|
도전해 보고 싶은 장르로는 액션을 꼽았다. 강태오는 "액션을 꼭 해보고 싶다. 이번에 칼을 잡아보니 기분이 좋더라. 보람차고 재미있었다"며 "제대로 보여주고 싶은 마음도 있어서 스릴러에도 도전해보고 싶다"고 했다.
그러면서 "기회가 된다면 운동선수 역할도 해보고 싶다. 영화 '국가대표' 속 캐릭터처럼 축구선수나 야구선수를 연기하려면 배워야 할 게 많다. 그 과정까지 포함해서 도전해보고 싶다"고 말했다.
강태오는 "새롭게 배우는 것에 대한 두려움은 있지만, 못하는 것에 대한 갈망도 있다. 잘하고 싶은 마음이 크고, 할 수만 있다면 해보고 싶다"고 덧붙였다.
|
이어 "연기자라는 직업을 꿈꿀 때는 연기만 잘하면 될 줄 알았는데, 이 일을 하다 보니 사람을 만나는 직업이더라. 인간관계나 현장 분위기에도 자연스럽게 더 신경을 쓰게 된다"고 털어놨다.
또 "연기만 잘하는 것도 중요하지만, 현장을 이끌 줄도 알아야 한다고 느꼈다. 다른 배우들, 신인 배우들, 현장의 분위기를 잘 느끼고 이끌어야 케미도 살아난다"고 설명했다.
이번 작품에 대해서는 "진구 형님도 계셨고, 남희 형님도 계셨고, 세정 씨도 있어서 현장 분위기가 정말 좋았다"며 "즐거운 마음으로 촬영했고, 자연스럽게 싸이월드 파도타기 하듯 현장을 즐기려고 했다"고 덧붙였다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com