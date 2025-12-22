기안84, '메독 마라톤' 실체에 혼란 "뭐 이런 마라톤이 다 있어"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 범상치 않은 메독 마라톤의 실체에 기안84가 혼란에 빠졌다.
지난주 방송에서 프랑스에 도착한 극한크루는 코스프레 의상을 준비하며 마라톤을 준비했다.
기안84와 츠키는 코스프레 의상으로 인해 속도를 내기 어려운 상황에서도 10km를 달렸다. 츠키는 달리던 중 오징어 의상이 벗겨지는 돌발 상황에도 포기하지 않고 속도를 냈고, 전신 코스프레 차림으로도 4분 15초대, 이른바 '서브3가 가능한 페이스'를 기록해 놀라움을 안겼다.
힘든 상황에 괴성을 지르는 츠키의 모습에 기안84는 "힘드니까 성격 나온다"라고 농담하면서도 "최대 라이벌은 츠키"라며 솔직한 속내를 전했다.
테스트 러닝 후 숙소에서 터져 나온 츠키의 눈물은 극한크루의 관계를 한층 깊어지게 했다.
츠키는 의상에 대한 고민, 완주에 대한 부담으로 눈물을 쏟았고, "의상만 아니었으면 (기안84를) 따라갈 수 있을 것 같았는데"라고 억울해해 웃음을 자아냈다.
이에 기안84는 "내가 호랑이 새끼를 데려왔다"라고 농담하면서도 츠키의 순수한 열정을 높이 사는 모습을 보였다.
이은지 역시 "편하게 울어줘서 고마웠다"라고 고백해 훈훈함을 더했다. 츠키의 눈물을 계기로 서로의 진심을 이해하게 된 극한크루는 이전보다 한층 가까워진 모습을 보였다.
|
생애 첫 배번호표를 받은 이은지는 장난기를 내려놓은 채 진지한 얼굴로 긴장감을 드러냈고, 츠키 역시 초조한 마음을 감추지 못했다.
반면 기안84는 크루와 함께한 순간에 뿌듯함을 느꼈고, 일주일에 두 번 풀코스를 소화한 권화운은 여유로운 퍼포먼스로 '경력직 러너'의 면모를 보였다.
한편 메독 마라톤의 서막을 알리는 전야제 '밀빠뜨'는 음악과 춤, 전 세계의 러너들이 어우러진 축제의 풍경으로 메독 마라톤만의 매력을 극대화했다.
극한크루는 파스타와 와인이 무한으로 제공되는 만찬이 본격적으로 시작되자 깊은 고민에 빠졌다.
이은지는 "내 인생 가장 고통스러운 축제"라고 아쉬워하면서 와인을 절제하는 모습을 보였지만 기안84와 권화운은 결국 유혹을 이기지 못하고 와인잔을 기울였다.
축제의 열기가 채 가시지 않은 채 맞이한 메독 마라톤 당일, 극한크루는 각자의 불안과 기대를 안고 출발지로 향했다.
스타트 존에서는 해적, 인어공주, 선장 등 상상을 뛰어넘는 러너들의 코스프레 행렬이 펼쳐졌고, 공들여 제작한 카트를 끌고 달리는 참가자들과 공연, 에어쇼까지 더해져 마라톤 현장은 예술적인 축제의 장이 됐다.
축제 속 레이스는 기안84에게 또 다른 시험대가 되며 긴장감을 고조시켰다. 출발 신호와 함께 권화운은 노련한 페이스로 먼저 치고 나갔지만, 기안84는 인파에 여러 차례 가로막히며 답답함을 드러냈다.
축제와 마라톤의 경계가 허물어진 범상치 않은 마라톤에 기안84는 혼란스러움을 감추지 못했다.
첫 번째 와이너리에 다다르자 부스에 모여 와인을 즐기는 참가자들은 물론 뛰지 않고 사진을 찍거나, 공연을 하는 밴드 앞을 떠나지 않는 러너들의 모습에 기안84는 "이 사람들 와인 먹으려고 나온 것 같다", "이게 무슨 마라톤이냐"라며 황당함을 감추지 못했다.
방송 말미, 위기를 맞은 극한크루의 모습은 다음 회차에 대한 궁금증을 더했다.
기안84는 홀로 사투를 벌였지만 뜻대로 풀리지 않는 상황에 괴로워했고, 츠키는 달리던 도중 주저앉았으며 이은지 역시 걷는 것조차 힘겨워하는 모습을 보였다.
여기에 에이스로 꼽히던 권화운마저 6시간 내 완주에 실패한 장면이 공개되며 충격을 안겼다.
극한크루의 한계를 넘어서는 도전을 담은 MBC '극한84'는 매주 일요일 밤 9시 10분에 방송된다.
narusi@sportschosun.com