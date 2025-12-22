'시청률 퀸' 임윤아 다음은 최수영 될까..♥김재영과 '아이돌아이' 오늘…

지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'(김다린 극본, 이광영 연출) 측은 22일 첫 공개를 앞두고, 평범했던 맹세나(최수영)의 '덕질' 일상에 파동을 일으킬 도라익(김재영)과의 만남을 공개했다.
'아이돌아이'는 팬심 만렙의 스타 변호사 맹세나가 살인 용의자로 몰린 '최애' 아이돌 도라익의 사건을 맡으며 벌어지는 미스터리 법정 로맨스다. 진실을 밝히기 위해 진심을 숨겨야 하는 '최애' 무죄 입증 로맨스가 유쾌한 웃음 속 설렘을 선사할 것으로 기대를 모은다.
첫 공개를 향한 기대와 설렘 속, '덕계못' 공식을 파괴한 맹세나의 '성덕' 순간이 포착됐다. '악마들의 변호사'로 이름깨나 날리던 맹세나. 그러나 '오프'가 되는 순간 덕후로 변신한다고. 그런 그의 최애, 화려한 비주얼의 도라익 역시 시선을 사로잡는다. 콘서트장에 출몰한 맹세나, 예고 없이 마주한 '최애' 도라익과의 갑작스러운 만남이 벌써부터 흥미롭다. 놀라 얼어붙은 맹세나의 입을 막는 도라익에게서 느껴지는 다급함. 그러나 그저 최애를 코앞에서 본 현실이 감격스러운 듯 벅찬 맹세나의 모습이 웃음을 유발한다.
그런가 하면 예상치 못한 현장에서 다시 최애를 마주한 모습이 호기심을 자극한다. 바로 '살인 용의자'가 된 도라익을 변호사 접견실에서 조우한 것. 앞선 티저 속 '꿈에 그리던 최애를 살인 용의자로 만날 줄은 상상도 못했다'라는 내레이션처럼, 좀처럼 예측할 수 없고 평범치 않은 이들의 만남이 더욱 기다려진다.
첫 공개를 앞두고 최수영, 김재영이 관전포인트와 함께 시청 독려 메시지도 전했다. 먼저 최수영은 '아이돌아이'의 '입덕' 포인트를 '팬심'이라 정의하며 "팬심이 있어야만 가능한 사랑 이야기다. 누군가의 열렬한 팬이었던 적이 있는 분들이라면 공감하고 푹 빠져들 것"이라고 덧붙였다. 이어 "김재영 배우의 멋진 아이돌 모먼트, 제가 연기하는 세나의 프로페셔널한 변호사 모먼트, 그리고 상처를 가진 두 사람이 서로를 치유하며 성장해 나가는 과정과 범인을 추리하는 재미까지. 다양한 볼거리를 지켜봐 달라"고 전했다.
'한번 맛보면 멈출 수 없는 전개'를 '입덕' 포인트로 짚은 김재영은 "스타와 팬의 사랑이야기지만 예측 불가능한 사건, 성장, 따뜻한 감정의 회복, 반전이 겹겹이 숨어 있다. 가볍게 시청했다 순식간에 다음 회로 빨려 들어가게 될 것"이라고 자신하며 "몰입도 있게 전개되는 스토리와 인물들의 입체적인 감정선을 따라가며 미스터리와 휴머니즘을 모두 느낄 수 있는 드라마다. 스포에 유의하며 즐겨달라"고 관전포인트도 짚었다.
마지막으로 최수영은 "긴 여름을 '아이돌아이'와 함께 보내고, 얼른 보여드리고 싶어 추운 겨울을 기다렸다. 시청자분들께 따뜻한 힐링과 위로가 될 '아이돌아이'의 팬이 되어달라"고 애정 어린 메시지로 본방 사수를 독려했다. 김재영 역시 "빨리 보여드리고 싶은 마음이 큰 애정이 담긴 작품이다. 올 연말, '아이돌아이'와 따뜻하고 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠다. 많은 관심과 시청 부탁드린다"라고 전했다.
한편,
지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'는 22일 오후 10시 KT 지니 TV에서 공개되며, ENA를 통해 첫 방송된다. OTT는 넷플릭스에서 볼 수 있다.