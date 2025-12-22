'35살' 박신혜, 3살 아들맘 맞아? 단발 뽀글펌에 멜빵바지까지..스무…

'35살' 박신혜, 3살 아들맘 맞아? 단발 뽀글펌에 멜빵바지까지..스무살 말단 사원 완벽 소화

기사입력 2025-12-22


[스포츠조선 조지영 기자] 박신혜와 고경표가 눈빛만으로 서사를 완성했다.

2026년 1월 17일 첫 방송 예정인
tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호 연출)은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업하며 벌어지는 좌충우돌 레트로 오피스 코미디 드라마다.

'언더커버 미쓰홍'은 자타공인 흥행퀸 박신혜와 tvN의 만남으로 기대를 모으는 가운데, 고경표, 하윤경, 조한결 등 쟁쟁한 배우들이 대거 합류해 시너지를 더한다. 여기에 '기름진 멜로', '사내맞선', '수상한 파트너' 등을 연출한 박선호 감독이 의기투합해, 세기말 오피스 코미디 드라마로 안방극장을 사로잡을 예정이다.

오늘(22일) 주인공 홍금보와 신정우(고경표)의 스틸이 공개돼 예비 시청자들의 이목을 끌어당긴다. 두 사람은 과거 연인 관계였지만, 한 사건을 계기로 각자의 길을 걷게 된다. 이후 홍금보가 스무 살 신입사원으로 한민증권에 위장 잠입하고, 새 대표로 부임한 신정우와 예상치 못하게 재회하게 된다.

먼저 긴 생머리의 홍금보와 앳된 모습을 한 신정우의 과거 스틸이 공개됐다. 금방이라도 울 듯한 홍금보와 다급하면서도 당황한 표정으로 그를 마주한 정우의 모습은 두 사람의 사이에 얽힌 사연에 대한 궁금증을 자아낸다.

반면 우연한 재회로 놀란 금보와 정우의 현재를 담은 스틸도 눈길을 끈다. 금보는 놀란 표정으로 정우를 바라보고, 정우는 복잡한 심경을 감춘 듯한 눈빛으로 그녀를 바라본다. 정체를 숨긴 채 스무 살 직원 '홍장미'로 일하고 있는 금보이기에, 그가 이 난관을 어떻게 헤쳐 나갈지 궁금증을 더한다. 얽히고설킨 두 사람의 사연과 재회 이후 변화할 이들의 관계에 관심이 모아진다.

이처럼 어떤 캐릭터든 찰떡처럼 소화하는 '믿보배' 박신혜와 인물의 온도 차를 선명히 표현해내는 배우 고경표가 함께 만들어갈 시너지에 기대감이 커진다. 연기력부터 케미스트리까지 환상의 조합을 이룰 두 사람의 만남은 전무후무 레트로 오피스 코미디 '언더커버 미쓰홍'에서 확인할 수 있다.

tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 2026년 1월 17일 밤 9시 10분 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

