'캐셔로' 이준호 "내돈을 써야만 초능력 발휘..'웃픈' 상황"

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이준호가 '캐셔로' 속 자신의 배역을 설명했다.
넷플릭스는 새 오리지널 시리즈 '캐셔로'(이제인 전찬호 극본, 이창민 연출)의 제작발표회를 22일 오전 서울 강남구의 한 호텔에서 진행했다. 행사에는 이창민 감독, 이준호, 김혜준, 김병철, 김향기, 이채민, 강한나가 참석했다.
이준호는 "강상웅은 비범함과는 거리가 멀다. 결혼을 앞두고 신혼집 마련을 위해 열심히 저축을 하던 평범한 공무원이다. 그런데 아버지로부터 갑작스레 초능력을 물려받게 돼서 손에 쥔 현금만큼 힘이 세지지만, 힘이 세면 내 돈을 쓰게 되는 '웃픈' 상황에 처한 캐릭터"라며 "힘을 쓰려면 돈이 많아야 하는데, 상웅이가 처한 현실과는 거리가 멀다. 돈을 꼭 모아야 하는 상황이다. 집도 마련해야 하고 생활비도 벌어야 하는데, 남을 위해 힘을 쓸 때마다 돈이 나가니까 그 딜레마를 매일 갖고 사는 인물이다"라고 말했다.
이준호는 "상웅이가 가장 딜레마에 빠졌을 때 남을 위해 돈을 써야 한다고 어쩔 수 없이 생각했을 때가 가장 잘 드러난 부분이 1부 엔딩이라 생각한다. 개인적으로 1부 엔딩을 보면서 이 작품이 어떤 말을 하고 싶은지, 상웅이가 어떤 인물인지가 확실히 드러나는 인물이라서 정말 재미있겠다고 생각한 포인트였다. 상웅이는 자의에 의한 도움이 아니라 타의에 의한 도움을 주게 되는데, 결국에는 돈이 아닌 자기의 마음가짐에 따라 움직이는 캐릭터라는 것을 알게 되고 점차 나의 운명을 받아들이게 되는 시간적 변곡점을 주려고 노력했다"고 밝혔다.
'캐셔로'는 결혼자금, 집값에 허덕이는 월급쟁이 상웅(이준호)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 강해지는 능력을 얻게 되며, 생활비와 초능력 사이에서 흔들리는 생활밀착형 내돈내힘 히어로물. '캐셔로'는 손에 쥔 현금만큼 힘이 세지는 초능력을 가진 상웅부터 술에 취하면 어떤 벽이든 통과할 수 있는 변호인(김병철), 먹을수록 강력한 염력을 발동시키는 방은미(김향기)까지, 기존 히어로 장르에서는 볼 수 없었던 신선한 캐릭터 설정을 담고 있다. 여기에 상웅의 지갑을 지키기 위해 고군분투하는 여자친구 민숙(김혜준)과, 상웅의 초능력을 호시탐탐 노리는 집단인 범인회의 막내아들 조나단(이채민), 범인회의 유력한 후계자인인 조안나(강한나) 역시 극에 색다른 재미를 불어넣을 전망이다.